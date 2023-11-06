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6 ноября, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

В Казахстане началась дополнительная массовая вакцинация против кори

Сначала вакцинируют детей 6−11 месяцев, а с декабря — в возрасте 2−4 года.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 6 ноя — Sputnik. С 6 ноября в Казахстане стартовала дополнительная массовая иммунизация против кори, краснухи и паротита детей в возрасте 6−11 месяцев, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

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В сообщении отмечается, что с декабря начнется дополнительная вакцинация детей в возрасте 2−4 года, независимо от прививочного статуса кори.

Соответствующее постановление главный государственный санитарный врач Казахстана вынес 1 ноября 2023 года.

В Казахстане отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по кори. С начала 2023 года по республике зарегистрирован 12 671 случай кори, из них 10 563 заболевших — это дети до 14 лет, подростков — 354, взрослых — 1 754.

70%, или 8 866 случаев, приходится на непривитых детей, в том числе по причине отказа от вакцинации — 5 286, медицинских противопоказаний — 1 555, недостижения прививочного возраста — 1 930, иные причины — 93. Еще 16%, или 2 062 случая, составляют лица с неизвестным прививочным статусом.

Регистрация кори отмечается во всех регионах страны.

Ранее заместитель премьер-министра Казахстана Тамара Дуйсенова поручила усилить работу по информированию населения о важности вакцинации против кори.

«Если люди отказываются от прививок, значит плохо ведется работа по информированию. Человек ведь сам себе не враг. Если он знает, что есть опасность, предпримет меры к защите. Министерство здравоохранения совместно с местными акиматами должны усилить работу в этом направлении», — сказала она на заседании правительства.

Кроме того, заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова сообщала, что беспокойство вызывает рост заражения не только корью, но и гепатитом А. Большинство случаев выявлено у людей, не получивших соответствующую вакцину.

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