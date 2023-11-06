6 ноября, новости Казахстана, источник: EL.kz
Почему так опасна корь
В мире, где новые инфекционные заболевания часто занимают заголовки новостей, корь — это старый враг, который продолжает вызывать тревогу.
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Это заболевание, уходящее корнями в далёкое прошлое, документировалось ещё в древних цивилизациях и до сих пор остаётся причиной серьёзных вспышек по всему миру. Несмотря на наличие эффективной вакцины, последние данные показывают, что корь не потеряла своей актуальности, вызывая болезнь и смерть среди невакцинированных, сообщает El.kz.
В этой статье мы рассмотрим историческую борьбу человечества с корью, поделимся последними статистическими данными о заболеваемости и объясним, почему вакцинация остаётся нашим самым надёжным щитом против этого коварного вируса. Мы также осветим, как недавние вспышки заболевания повлияли на общественное здравоохранение и какие шаги предпринимаются на глобальном уровне, чтобы предотвратить его распространение.
Что такое корь?
Возбудитель кори, морбилливирус, принадлежит к семейству парамиксовирусов и обладает уникальной способностью вызывать заболевание исключительно у людей. Вирус содержит РНК и заражает дыхательные пути, провоцируя обширное воспаление и приводя к характерной сыпи на коже.
Передача вируса происходит воздушно-капельным путем. Кашель, чихание, даже обычный разговор — всё это может стать причиной распространения миллионов инфекционных частиц. Вирус кори способен выживать в воздушном пространстве или на поверхностях в течение нескольких часов, что делает его чрезвычайно эффективным при передаче от человека к человеку.
Инкубационный период кори, время от момента заражения до проявления первых симптомов, составляет обычно от 10 до 12 дней. Заражённые могут распространять вирус за несколько дней до появления сыпи, часто даже не подозревая о своей болезни, что усугубляет риск неосознанной передачи инфекции.
Наибольший риск заражения корью наблюдается среди невакцинированных людей, особенно в тех случаях, когда они путешествуют в регионы с плохим покрытием иммунизации или когда в их собственных сообществах существуют пробелы в вакцинации. Дети младше 5 лет и взрослые старше 20 лет, которые не имеют иммунитета, подвержены самому высокому риску тяжёлого течения болезни и осложнений.
Симптомы и стадии заболевания корью
Корь — это высококонтагиозное вирусное заболевание, которое проявляется в несколько стадий, начиная от первых признаков заражения до полного выздоровления или возникновения осложнений. Знание симптомов и стадий кори критически важно для своевременного обнаружения и лечения инфекции.
Первые признаки и симптомы кори обычно начинаются через 10−12 дней после заражения и могут включать:
Спустя несколько дней после появления этих первых признаков следует период основных симптомов:
В течение этого времени высокая температура может сохраняться, и часто достигает максимума примерно на 3−5-й день после появления сыпи.
Стадия выздоровления начинается после того, как сыпь начинает бледнеть и может сопровождаться заметным улучшением общего состояния. Однако в этот период всё ещё существует риск развития осложнений, таких как бронхит, пневмония или энцефалит, которые могут требовать дополнительного лечения.
Знание и умение распознать симптомы кори позволяет своевременно начать лечение и принять меры для предотвращения распространения инфекции. Это особенно важно для защиты тех, кто находится в группе риска, включая маленьких детей, беременных женщин, пожилых людей и лиц с ослабленной иммунной системой.
Осложнения кори
Осложнения от кори могут затрагивать различные системы организма и варьироваться по степени тяжести. Они могут возникать как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, значительно усугубляя состояние здоровья.
Краткосрочные осложнения обычно развиваются во время активной фазы заболевания или сразу после неё и могут включать:
Долгосрочные осложнения встречаются реже, но они могут иметь серьёзные последствия:
Влияние на различные группы населения также варьируется:
Своевременная диагностика и поддерживающее лечение могут снизить риск развития осложнений. Однако самым надёжным способом предотвращения осложнений является профилактика заболевания путём вакцинации.
Почему корь считается опасной
Корь — это одно из самых заразных вирусных заболеваний, которое может быстро распространяться среди людей, не имеющих иммунитета к вирусу. Эта особенность делает корь особенно опасной по нескольким причинам:
Высокая заразность и скорость распространения: Вирус кори может распространяться воздушно-капельным путём, например, при кашле или чихании заражённого человека. Он также может оставаться активным на поверхностях и в воздухе до двух часов. Эти факторы обеспечивают вирусу способность инфицировать большое количество людей в короткие сроки.
Риск для неиммунизированных сообществ: В сообществах, где многие люди не иммунизированы против кори, вирус может быстро вызвать вспышку заболевания. Это особенно актуально для мест с низким уровнем вакцинации, где один инфицированный человек может заразить от 12 до 18 других.
Возможность вспышек: Вспышки кори могут возникать даже в тех общинах, где большинство людей вакцинированы, если вирус попадает в группу неиммунизированных людей. В результате может возникнуть цепная реакция, приводящая к распространению инфекции.
Возможность серьезных осложнений и смертельных исходов: Корь может привести к тяжёлым осложнениям, таким как пневмония, энцефалит, и даже смерть. Дети младше пяти лет и взрослые старше 20 лет наиболее подвержены риску осложнений. В некоторых случаях осложнения могут быть столь серьёзными, что приводят к длительной инвалидности или смерти.
Поэтому, несмотря на наличие эффективной вакцины, корь остаётся значительной угрозой для общественного здоровья, особенно в районах с низким уровнем вакцинации или в условиях, когда проведение вакцинации затруднено.
Меры профилактики и контроля кори
Профилактика кори основывается на вакцинации, которая является наиболее эффективным средством предотвращения заражения и распространения вируса. Вот основные меры, которые помогают контролировать и предотвращать распространение кори:
Вакцинация: Всемирная организация здравоохранения рекомендует проведение двух доз вакцины против кори для обеспечения долгосрочного иммунитета. Вакцинация значительно снижает риск заражения и предотвращает вспышки заболевания.
Наблюдение и контроль: Раннее обнаружение случаев заболевания и мониторинг распространения кори помогают здравоохранительным органам быстро реагировать и предпринимать меры для изоляции инфекции и ограничения её распространения.
Информирование населения: Осведомлённость общественности о кори и важности вакцинации помогает увеличить уровень вакцинации и снизить вероятность вспышек. Это включает разъяснение заблуждений и мифов о вакцинации.
Поддержка доступности вакцин: Обеспечение доступности вакцин для всех слоёв населения, особенно в отдалённых и малообеспеченных районах, критически важно для предотвращения заболевания.
Международное сотрудничество: Поскольку корь не знает границ, международное сотрудничество и координация в области вакцинации и контроля за заболеванием играют ключевую роль в предотвращении международных вспышек.
Эти меры профилактики и контроля помогают снизить распространение кори и защитить население от возможных осложнений, связанных с заболеванием.
Меры борьбы с корью на государственном и мировом уровне
Борьба с корью на международном и национальном уровнях предполагает комплексный подход, включающий сотрудничество государственных структур, международных организаций и общественности. Важными аспектами этой борьбы являются:
Программы ВОЗ по искоренению кори: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала глобальную стратегию искоренения кори, которая включает массовую иммунизацию населения, повышение осведомленности о важности вакцинации и усиление системы здравоохранения для более эффективного реагирования на вспышки.
Национальные стратегии вакцинации: Государственные здравоохранительные органы разрабатывают и внедряют национальные программы вакцинации, чтобы достичь высокого уровня иммунитета среди населения. Эти программы часто поддерживаются международными партнёрами и фондами.
Просвещение населения: Государственные и некоммерческие организации проводят кампании по информированию общественности о симптомах, путях передачи кори и важности вакцинации. Просветительская деятельность также направлена на развенчание мифов и заблуждений, связанных с вакцинами.
Мониторинг и надзор: Усиление системы эпидемиологического надзора за заболеваемостью корью позволяет своевременно обнаруживать и реагировать на вспышки, что существенно снижает риск их распространения.
Международное сотрудничество и поддержка: Сотрудничество между странами, регионами и континентами позволяет обмениваться опытом, ресурсами и технологиями для борьбы с корью. Международные организации, такие как ВОЗ и ЮНИСЕФ, играют ключевую роль в координации этих усилий.
Эти меры направлены на снижение и, в конечном итоге, полное искоренение кори как угрозы общественному здоровью.