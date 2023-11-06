Бывший протодиакон Кураев сообщил о своем отъезде в День народного единства

«Вокруг чемодана. Часть 2. Кочевье. Забавно вышло: откололся в день народного единства. Просто “судьба диссидента”», — написал он.
О том, что он собирается покинуть Россию, Кураев сообщал 16 октября. По его словам, он планировал уехать в Прагу, а также он заявлял о намерении проводить в Европе свои публичные встречи и лекции.
В апреле 2023 г. патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил протодиакона Кураева священного сана из-за «деструктивной деятельности» и отсутствия признаков покаяния. До этого протодиакону дали два года, чтобы он «переосмыслил свою позицию и вернулся на путь Церкви».