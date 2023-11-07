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05:48 (мск), источник: Newslab.ru

Сбежавших из детдома в Красноярском крае четверых подростков нашли в Абакане

В поселке Шушенское Красноярского края четверо подростков самовольно покинули детский дом.

Источник: ГУ МВД

В течение суток несовершеннолетних нашли невредимыми.

Сообщение о пропаже детей поступило в полицию от замдиректора соцучреждения ночью 6 ноября. Ориентировку на двух 17-летних, 16-летнего и 15-летнюю воспитанников раздали всем нарядам правоохранителей.

К вечеру понедельника полицейские нашли всех четверых в столице Хакасии — Абакане.

«Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время сотрудники полиции доставят несовершеннолетних в Шушенское», — рассказали в ГУ МВД по краю.

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