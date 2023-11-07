07:55 (мск), источник: МК.RU Челябинск
На Южном Урале открыли зимний горнолыжный сезон
С наступлением поздней осени происходит долгожданное событие для поклонников активного отдыха — старт горнолыжного сезона.
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В Челябинской области расположено несколько крупных спортивных центров, где можно с ветерком прокатиться по заснеженным склонам на сноубордах или горных лыжах. Одни уже открыли свои двери, другие продолжают подготовку к сезону. Подробности — в материале «МК-Челябинск».
Единой даты для открытия у горнолыжных курортов нет. Каждый определяет дату начала сезона самостоятельно, ориентируясь на множество факторов, среди которых и погода, и степень готовности трасс. К слову, к оснежению склонов почти всё ГЛЦ в Челябинской области приступили ещё в конце октября. Эта работа продолжается и в настоящее время.
Одним из первых в Челябинской области открылся горнолыжный курорт «Солнечная долина», расположенный неподалёку от Миасса. С 4 ноября здесь уже заработала учебная трасса и половина трассы № 2, а в течение месяца обещают запустить и остальные, в первую очередь те, где есть кресельный подъёмник. Кроме того, в декабре ожидается запуск дополнительных учебных трасс и сервисного центра с пунктом проката, школой инструкторов, кафе. Как отметили в горнолыжном курорте, подготовку к зимнему сезону здесь начали ещё летом. В тёплое время на склонах начался покос травы и проверка всех систем и подъёмников, а в октябре перешли к оснежению.
Старт сезона в Центре активного отдыха «Евразия», который находится в получасе езды от Златоуста, пока запланирован на 18 ноября, если, конечно, в планы не вмешается погода. Первыми здесь будут доступны учебный склон и трасса 5А для спортсменов, приехавших на сборы.
Между тем все остальные горнолыжные курорты пока продолжают подготовку к открытию и не спешат назначать конкретных дат, ориентируясь на погодные условия. Тем более что в начале ноября небесная канцелярия всё-таки принесла сюрприз техническим службам центров в виде потепления, поэтому пока неизвестными остаются даты открытия сезона на «Егозе», в ГЛЦ «Райдер» и центре «Аджигардак» под Ашой.
А на ГЛК «Завьялиха», что расположен в окрестностях Трёхгорного, старт предварительно запланирован в декабре. Дело в том, что трассы здесь формируют в основном за счёт естественного снега, поэтому необходимо дождаться, когда нужный слой осадков ляжет на склоны.
Отметим, что горнолыжные центры соседней Башкирии, куда также любят приезжать южноуральцы, тоже ведут подготовку к сезону. Например, на ГЛК «Мраткино» под Белорецком к оснежению трасс приступили 25 октября. На ГЛЦ «Банное» под Магнитогорском снежные пушки заработали с 26 октября: по традиции сначала внимание уделили Малому комплексу, но одновременно с этим приступили к выкату трассы № 1. Если погодные условия позволят техническим службам закончить работы, то Малый комплекс сможет принять отдыхающих ориентировочно 11 ноября. Оставшиеся участки будут открывать постепенно.
А вот ГЛЦ «Абзаково» начал принимать любителей горных лыж и сноуборда уже с первого ноября. Пока там можно покататься только на трассе под № 9. Все остальные находятся в стадии оснежения.
Отметим, по данным сервисов прогнозов погоды, в ноябре небесная канцелярия не принесёт в Челябинскую область серьёзных холодов и снегопадов. Средняя температура не опустится ниже 6 градусов, поэтому любителям снежных забав и горнолыжного спорта придётся немного набраться терпения в ожидании благоприятных условий для катания.