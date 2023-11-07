«Сормовская» подземная. Нижегородцы обсуждают проект новой станции метро

Эта станция станет 19-й в Нижнем и первой в Сормовском районе — действующая с 2002 года и пока конечная станция Сормовско-Мещерской линии, «Буревестник», находится в Московском районе. С подробностями — nn.aif.ru.
Сормово — густонаселённый район, и добраться оттуда в центр пока непросто. Когда официально объявили о двух будущих станциях в нагорной части Нижнего, сормовичи приуныли. Оказалось, напрасно. Будет метро и на их улицах.
Планируется, что новая станция «Сормовская» появится в районе улицы Станционная около железнодорожных путей, выходы из метро предполагаются на улицы Станционная, Локомотивная, Щербакова и к платформе пригородных электричек «Сормово». Тоннели подземки могут пройти под Сормовским шоссе, а от улицы Коминтерна — под железнодорожными путями. Это снизит негативное воздействие работы метро на жилые дома. Длина перегона от действующей станции Сормовско-Мещерской линии «Буревестник» до новой, «Сормовской», по проекту составит 2,64 км.
Масштабные работы при строительстве новой подземной станции метро в Сормовском районе будут, конечно, идти на поверхности.
Предстоит реконструировать 700 метров дороги в зоне строительства метро. Её хотят расширить до четырёх полос, включая выделенную полосу для общественного транспорта.
Тайминг таков: площадку для строительства планируют начать готовить в 2023 году, основные работы начать весной 2024 года и завершить предположительно в конце 2026-го. Строительством займётся московская компания «Моспроект-3». Она же сейчас трудится над продолжением метро в нагорной части города, строя станции «Площадь Свободы» и «Сенная». Государственный контракт на продление Сормовско-Мещерской линии заключили в августе 2022 года. По его условиям проектирование и строительство станции «Сормовская» обойдётся в 19,4 млрд руб.
Есть критики. Бурное обсуждение проекта «Сормовской» развернулось в соцсетях. Кто-то недоволен, что станцию хотят построить не в самом сердце района, а чуть ли не в промзоне, хотя ранее обсуждалась возможность расположить её на бульваре Юбилейный.
«Звучат жалобы на низкий пассажиропоток в нашем метро, и тут же планируется строить станцию вдали от этого самого пассажиропотока, — пишет на официальной странице “Метро НН” “ВКонтакте” пользователь под ником Александр Золотов. — Только в центре Сормова и никак иначе!».
«В центре строить нереально. Для этого придётся на несколько лет сузить главную транспортную артерию района — Сормовское шоссе, — парирует пользователь Михаил Прокофьев. — Плюс там слишком плотная застройка и много коммуникаций. Перепахивать всё это грозит сильным перерасходом средств».
Освоение и сокращение промзон в больших городах — это тренд современности, уверен кандидат экономических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Александр Иванов: «В таких количествах промзоны сейчас не нужны и Нижнему Новгороду, там должны развиваться другие функции — рекреационные, транспортные, жилищные, административно-деловые. Город должен идти вслед за транспортной инфраструктурой. Я понимаю, что людям хочется всё и сразу: наземный, подземный, электрический транспорт, но с точки зрения градостроительной деятельности это не очень логичная политика».
Железнодорожную инфраструктуру станции «Варя» и ведущие к ней пути собираются ликвидировать. Как объяснили порталу GIPERNN.RU на железной дороге, электричка станет неактуальной — рядом будет метро.