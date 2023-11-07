08:49 (мск), источник: Krasnoyarskmedia
В Красноярске зарегистрирован первый случай гриппа
За прошедшую неделю 8 169 жителей региона заболели ОРВИ и гриппом.
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По информации Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, в регионе зафиксирован первый случай заболевания гриппом. В частности, на прошлой неделе заболела 26-летняя красноярка.
— Как правило, первые заболевшие данной острой респираторной вирусной инфекцией, регистрируются в конце октября или в ноябре. Этот сезон не исключение, — пояснили в пресс-службе Управления.
Всего же за прошедшую неделю 8 169 жителей Красноярского края заболели ОРВИ и гриппом. Количество больных, к счастью, упало на 22,5%, если сравнивать с предыдущей неделей. Снижение отмечается уже четвёртую неделю.
Отметим, что в регионе, как и во всей России продолжается прививочная кампания против гриппа. Иммунизации подлежат дети с 6 мес., школьники, студенты, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, сферы обслуживания.