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08:49 (мск), источник: Krasnoyarskmedia

В Красноярске зарегистрирован первый случай гриппа

За прошедшую неделю 8 169 жителей региона заболели ОРВИ и гриппом.

Источник: Кrasnoyarskmedia.ru

По информации Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, в регионе зафиксирован первый случай заболевания гриппом. В частности, на прошлой неделе заболела 26-летняя красноярка.

— Как правило, первые заболевшие данной острой респираторной вирусной инфекцией, регистрируются в конце октября или в ноябре. Этот сезон не исключение, — пояснили в пресс-службе Управления.

Всего же за прошедшую неделю 8 169 жителей Красноярского края заболели ОРВИ и гриппом. Количество больных, к счастью, упало на 22,5%, если сравнивать с предыдущей неделей. Снижение отмечается уже четвёртую неделю.

Отметим, что в регионе, как и во всей России продолжается прививочная кампания против гриппа. Иммунизации подлежат дети с 6 мес., школьники, студенты, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, сферы обслуживания.

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