08:53 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Кузбасс снова вошёл в топ российских городов по заражению ВИЧ
Росстат опубликовал свежие данные.
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Как пишет ngs42.ru, Кузбасс снова вошёл в топ российских городов по заражению ВИЧ. Росстат опубликовал свежие данные.
С января по август текущего года в России обнаружили 39 638 людей, (из них 332 несовершеннолетних), заражённых вирусом иммунодефицита человека. Половина заболевших приходится на 13 регионов, в которые вошла Кемеровская область. Также в этот топ-13 вошли Москва, Санкт-Петербург, республика Башкортостан, Красноярский и Краснодарский края, Иркутская, Московская, Новосибирская, Ростовская, Самарская, Свердловская и Челябинская области.
Мы рассказывали, что по уровню заражения ВИЧ показатели 2022 года на 6,9% выше показателей 2021 года. Уровень заболеваемости в Кузбассе остаётся выше чем в целом по России.