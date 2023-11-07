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10:11 (мск), источник: Нижегородская правда

Роспотребнадзор: гонконгского гриппа в Нижегородской области нет

Штамм опасен из-за склонности к мутации.

Гонконгский грипп в Нижегородской области еще не выявлен. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Уже несколько дней пользователи соцсетей напряженно наблюдают за распространением нового штамма гриппа. В России его уже зафиксировали в Тюменской Орловской, и Амурской областях. В нашем регионе случаев заболевания гонконским гриппом пока не наблюдается. Вакцинироваться успели 1,3 млн нижегородцев. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, чем лечить и как защититься от сезонной простуды.

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