10:35 (мск), источник: Krasnoyarskmedia
Жителям Красноярского края рассказали, как правильно выбрать незамерзайку
Использовать в составе метиловый спирт запрещено.
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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали жителям о том, как правильно выбрать незамерзающую жидкость для автомобиля.
В Управлении пояснили, что, как правило, главный компонент любой незамерзайки — изопропиловый спирт. При этом использовать в составе метиловый спирт в России запрещено. Метанол действует на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Этот яд может вызвать острые, а порой и смертельные отравления.
Обратите внимание на запах средства. Изопропиловый спирт имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон.
Не покупайте стеклоомывающую жидкость на обочине дорог. В Роспотребнадзоре советуют приобретать незамерзайку только в крупных сетевых или специализированных магазинах.
В обязательном порядке упаковка средства должна содержать: наименование и фирменный логотип компании, легко читаемые качественные надписи, информацию о дате производства, составе, сроках хранения.
На каждую марку жидкости у магазина должен иметься сертификат качества. Документ можно запросить.