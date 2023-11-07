Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
10:35 (мск), источник: Krasnoyarskmedia

Жителям Красноярского края рассказали, как правильно выбрать незамерзайку

Использовать в составе метиловый спирт запрещено.

Источник: Krasnoyarskmedia

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали жителям о том, как правильно выбрать незамерзающую жидкость для автомобиля.

В Управлении пояснили, что, как правило, главный компонент любой незамерзайки — изопропиловый спирт. При этом использовать в составе метиловый спирт в России запрещено. Метанол действует на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Этот яд может вызвать острые, а порой и смертельные отравления.

Обратите внимание на запах средства. Изопропиловый спирт имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон.

Не покупайте стеклоомывающую жидкость на обочине дорог. В Роспотребнадзоре советуют приобретать незамерзайку только в крупных сетевых или специализированных магазинах.

В обязательном порядке упаковка средства должна содержать: наименование и фирменный логотип компании, легко читаемые качественные надписи, информацию о дате производства, составе, сроках хранения.

На каждую марку жидкости у магазина должен иметься сертификат качества. Документ можно запросить.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
торговляздоровье