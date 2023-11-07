На земле, на воде и в воздухе: как охраняют границы Крыма

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Выследить диверсантов и браконьеров
Задача пограничников — не только охранять границы от диверсионно-разведывательных групп и агентов украинских спецслужб. Есть еще боевики незаконных вооруженных формирований, пытающиеся «просочиться» на полуостров, некоторые граждане России, желающие выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ, и, наконец, браконьеры, занимающиеся незаконным промыслом рыбы и моллюсков в черноморской акватории. Все эти задачи Погрануправление решает совместно с другими ведомствами — ФСБ России, Росгвардией, полицией, ГИБДД.
C начала года сотрудники Погрануправления совместно с Управлением ФСБ России по Республике Крым выявили четырех членов незаконного националистического формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана»*, которые под видом беженцев пытались проникнуть на полуостров. В отношении них возбуждены уголовные дела. Кроме того, пограничники во взаимодействии с УФСБ России задержали трех россиян, которые пытались выехать на Украину и вступить в ряды украинских войск. В отношении них расследуются уголовные дела по обвинению в госизмене.
Активно помогает силовикам выявлять нарушителей и Народное ополчение Крыма — то самое, которое сформировалось в феврале 2014 года, чтобы не допустить вторжения на полуостров националистов. Сегодня ополченцы в очередной раз заступают на совместное дежурство с силовиками в городах Южного берега Крыма.
«Обстановка на участке отделения изменений не претерпела. Службу продолжаем нести в режиме усиленной пограничной деятельности. Приказываю выступить на защиту и охрану Государственной границы, экономических и иных законных интересов Российской Федерации», — звучит зычный голос начальника отделения.
Задачи ставятся четко: не допустить нарушения госграницы, пограничного режима и правил добычи водных биоресурсов, выявлять находящихся в розыске лиц и товары ограниченных оборотов.
Часть ополченцев идет вместе с пограничниками, росгвардейцами и инспекторами ГИБДД на патрулирование дорог — выборочно останавливают и проверяют машины. Другие группы проверяют документы у подозрительных лиц на улицах.
«В эти выходные дни снова вышли на дежурство совместно с Погрануправлением на Южном берегу Крыма. Основная задача — следить за порядком. Не только силовые структуры, но и Народное ополчение несет службу, причем очень бдительно», — говорит первый заместитель командира отдельной бригады Народного ополчения Крыма Армен Мартоян (позывной «Самвел»).
На данный момент ополчение насчитывает порядка 3,5 тысяч человек. В мероприятиях по охране госграницы и правопорядка внутри полуострова задействованы несколько сот бойцов. Это наиболее опытные и подготовленные люди: бывшие пограничники, полицейские, СОБРовцы, ОМОНовцы, экс-сотрудники ФСБ России.
Такие совместные мероприятия в Крыму проводятся довольно часто, отмечает сотрудник Погрануправления ФСБ РФ по республике Давид Хабаров. Ведь цель — не только выявить возможных нарушителей, но и отработать слаженность действий между подразделениями различных силовых структур для максимально эффективной работы.
Винт над нашей головой начинает вращаться все чаще и чаще. Еще несколько минут и в воздух поднимается вертолет Ми-8 — лучший в мире вертолет среднего класса и один из немногих, использующийся на всех континентах планеты. В ушах — клекот пропеллера, который будет нас сопровождать более трех часов полета. Привыкнуть к нему новичкам сложно, но на борту обученная команда из трех пилотов, для них этот звук — обыденный рабочий. Сзади — еще двое в защитном. Внимательно вглядываются в иллюминаторы. Это пограничники. Сегодня их задача — облететь пол-Крыма и осмотреть южный берег полуострова с воздуха на предмет выявления нарушений в пограничной сфере.
Это мы, журналисты, смотрим с высоты в несколько сотен метров вниз с восхищением и удивлением, а двое парней, которые летят с нами, видят прекрасную картину крымского берега регулярно, проводя рейды при помощи авиационного отряда ФСБ России.
Два сотрудника тщательно следят за происходящим внизу в бинокли, если нужно — просят пилотов подлететь поближе, четко все нужное фиксируют в журнале.
«Таким образом пограничники контролируют акваторию и проверяют береговую линию. Их задача — свериться с базой судов, предоставленной погранслужбе, которые в этот день должны были выйти в море на дрейф, обнаружить эти суда и проконтролировать — те ли они, то есть идентифицировать их», — рассказывают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Крыму.
Если вдруг что не так — информация сразу же передается взаимодействующему подразделению. Тогда пограничники соответствующей погранзаставы на территории участка, где произошло нарушение, поднимаются на корабли и выходят в море для непосредственных контрольно-проверочных мероприятий на борту.
«Мангусты» на страже моря
Небольшой катер КС-701 уверенно рассекает волны, несмотря на трехбалльный шторм. Корпус судна то взлетает вверх, то проваливается вниз. Нам, журналистам, непросто перенести такие морские «качели». Другое дело пограничники, опытные и привычные и не к таким штормам.
На таких КС-701 (в просторечии «каэсках») сотрудники Погрануправления патрулируют акваторию Черного моря, выявляя браконьеров и диверсантов. Габариты судна довольно скромные — 8 метров в длину и 2,5 метра в ширину. Но не стоит судить лишь по размерам. Эта машина незаменима для своей главной задачи — оперативно доставить отряд пограничников к месту обнаружения нарушителей.
Главные преимущества этого катера — быстроходность (до 70 км/ч), маневренность и устойчивость. Установленные на катере водометные пушки позволяют ему мгновенно разворачиваться на месте, независимо от силы волн, и перескакивать небольшие отмели на полном ходу.
«Каэска» — не боевой катер. Но если поступила информация, что на судне-нарушителе есть или могут быть вооруженные люди, в дело вступают катера серии «Мангуст», вооруженные крупнокалиберными пулеметами Владимирова. Они способны развить скорость до 100 км/ч и при необходимости вступить в бой с противником.
В патрулировании пограничникам активно помогают росгвардейцы, у которых тоже есть свои быстроходные катера. Так что и со стороны моря Крым надежно защищен от возможных диверсий.
*экстремистская организация, запрещенная в России.
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