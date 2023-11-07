10:45 (мск), источник: ИА Башинформ
В школах Башкирии появятся Курчатовские классы
В школах Башкирии появятся Курчатовские классы. Об этом на еженедельном оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил Глава республики Радий Хабиров.
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Руководитель региона рассказал, что на прошлой неделе вместе с делегацией республики он посетил Научно-исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт». А также провел встречу с президентом НИЦ Михаилом Ковальчуком, в ходе которой было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Башкортостана и Курчатовским институтом. Соглашение предполагает прохождение стажировки в НИЦ молодых ученых из Башкирии, создание Курчатовских классов в школах республики и совместные научные проекты.
«Уже со следующего года должен быть составлен помесячный график стажировки наших аспирантов в Курчатовском институте. Также мы договорились об открытии Курчатовских классов в наших школах и совместных научных проектах. Это три основных направления. Нас там ждут и готовы работать», — рассказал Радий Хабиров.