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14:13 (мск), источник: Фонтанка

Петербургские следователи из МВД придумали ноу-хау, защищающее взявших мошеннические кредиты

Жертвам телефонных мошенников в Петербурге проводят психиатрические экспертизы.

В борьбе с лавиной телефонных мошенничеств в Петербурге нашли возможность для жертв избежать кредитной кабалы.

Как рассказали «Фонтанке» в ГСУ МВД по Петербургу и области, при участии общественного совета главка, Комздрава и прокуратуры был проведен эксперимент: отобрана группа из 20 пострадавших от мошенников, которые потеряли не только сбережения, но и взяли кредиты. На базе психиатрической больницы № 6 были проведены психолого-психиатрические экспертизы. В большинстве своем они показали, что пострадавшие не осознавали, что стали жертвами. Люди были уверены, что помогают государственным органам в разоблачении преступников. Таким образом, было доказано, что они не брали кредиты для пользования и, соответственно, не планировали их возвращать.

Сейчас готовятся иски в суд для признания таких договоров несуществующими. Пострадавшими по делам о мошенничествах тогда будут признаны банки.

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