14:44 (мск), источник: Комсомольская правда
В Башкирии 8 ноября ожидаются дожди и заморозки до −5°
Также синоптики прогнозируют образование тумана.
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Завтра, 8 ноября, в Башкирии ожидаются осадки и заморозки. Об этом сообщили синоптики республики.
Жителям региона следует ожидать в грядущую среду облачную погоду с прояснениями. Ночью в некоторых районах, а днем по всей территории Башкирии пройдут небольшие дожди, местами — умеренные. Будет юго-восточный с переходом на западный ветер до пяти-десяти метров в секунду.
Температура воздуха этой ночью составит 0,+5°, в восточных районах похолодает до −5°, днем потеплеет до +3,+8°.
Как сообщает МЧС Башкирии, на отдельных участках автомобильных дорог образуется туман, из-за которого видимость составит 500 и менее метров.