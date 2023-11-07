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Главные новости к вечеру 7 ноября
14:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии 8 ноября ожидаются дожди и заморозки до −5°

Также синоптики прогнозируют образование тумана.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +17° 3 м/с 52% 756 мм рт. ст. +15°

Завтра, 8 ноября, в Башкирии ожидаются осадки и заморозки. Об этом сообщили синоптики республики.

Жителям региона следует ожидать в грядущую среду облачную погоду с прояснениями. Ночью в некоторых районах, а днем по всей территории Башкирии пройдут небольшие дожди, местами — умеренные. Будет юго-восточный с переходом на западный ветер до пяти-десяти метров в секунду.

Температура воздуха этой ночью составит 0,+5°, в восточных районах похолодает до −5°, днем потеплеет до +3,+8°.

Как сообщает МЧС Башкирии, на отдельных участках автомобильных дорог образуется туман, из-за которого видимость составит 500 и менее метров.

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