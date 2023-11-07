15:02 (мск), источник: Комсомольская правда
В ЧелГУ назвали дату прощания с профессором Ириной Удлер
Прощание со знаменитым челябинским филологом Ириной Удлер состоится 10 ноября.
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Прощание с профессором кафедры теории медиа факультета журналистики Челябинского госуниверситета Ириной Михайловной Удлер состоится в пятницу, 10 ноября. Церемония пройдет в траурном зале крематория на Успенском кладбище по адресу ул. Радонежская, 1. Начало в 12:00.
Ирина Удлер скончалась на 85-м году жизни в минувшее воскресенье, 5 ноября. На протяжении своей долгой жизни она исследовала афро-американскую литературу: на русском и английском языках опубликовано около 150 ее работ, в том числе — первая отечественная монография, докторская диссертация и цикл статей о произведениях американских невольников. Ее научные труды были высоко оценены не только в России, но и за океаном — книги Ирины Удлер были включены в собрание библиотеки Конгресса США.
За годы преподавания сначала в Челябинском педагогическом университете, а затем — в ЧелГУ Ирина Михайловна дала «путевку в жизнь» нескольким поколениям челябинских филологов и журналистов. А знаменитые «списки Удлер» — подборки произведений зарубежных авторов — полюбили не только студенты, но и многие другие южноуральцы-любители чтения. «Огромной потерей для науки» назвал ее уход ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.