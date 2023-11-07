16:19 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург
Уральские ученые разработали вещество для лекарства от болезни Альцгеймера
Ученые УрФУ, Института органического синтеза УрО РАН и коллеги из Индии разработали метод создания безопасных и нетоксичных веществ.
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Они могут стать основной для лекарства от болезни Альцгеймера.
В пресс-службе УрФУ сообщили, что ученые синтезировали и проверили несколько соединений аналогов такрина. Его токсичность в сравнении с известным препаратом по предварительным оценкам меньше в два-пять раз.
«Мы полагаем, что наша технология поможет создавать безопасные для организма вещества, которые в будущем станут основой для лекарств от болезни Альцгеймера», — сообщил старший научный сотрудник лаборатории органического синтеза УрФУ Нибин Джой Мутхипеедика.
По его словам, идет работа над созданием аналогов такрина. Они будут проявлять минимальную токсичность и должны продемонстрировать схожую или бо́льшую эффективность лечения болезни Альцгеймера.
«МК-Урал» ранее писал, что палеонтологи Института экологии растений и животных УрО РАН и УрФУ нашли на реке Миасс в Курганской области позвонок морской змеи и кусочек панциря черепахи. Этим костям приблизительно 35 — 45 млн лет, точный возраст установят ученые.
По словам руководителя исследований, старшего научного сотрудника лабораторий палеоэкологии ИЭРиЖ УрО РАН и естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Дмитрия Гимранова, это вторая подобная находка. Первая была на реке Дерней в Свердловской области. Ранее на территории Урала и Западной Сибири такие кости не находили.