04:03 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Токари, сварщики, слесари. В Кузбассе не хватает людей рабочих профессий
Промышленные предприятия Кемеровской области продолжают испытывать кадровый голод и ищут хороших специалистов рабочих профессий.
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В Кузбассе продолжается кадровый дефицит рабочих профессий. При развитии промышленности это особенно ощущается. Одно из решений — краткосрочное обучение по заявкам предприятий с последующим трудоустройством. С начала года так обучились 400 человек. Кого не хватает региону, и как с этим быть — в материале «АиФ в Кузбассе».
Новое понимание экономики без рабочих?
Когда-то Кузбасс был индустриальным центром Сибири и показывал высокие темпы роста. Министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет говорит, что цель властей — создать на основе исторического опыта новое понимание экономики, чтобы масштабировать опыт Кемеровской области по всей стране.
В последние годы индекс промышленного производства в регионе показывает положительную динамику. Также в 2019 году начал работать Фонд развития промышленности, который выдаёт займы под 1−3% годовых. «Дешёвые» деньги позволяют производственникам запускать проекты, обновлять оборудование и увеличивать мощности. Так, «Кемеровский механический завод» во время ковида стал выпускать кислородные клапаны для машин ИВЛ, а после окончания пандемии переоборудовался на гособоронзаказ.
По словам министра, основным драйвером экономики является стройка: в Кузбассе остро не хватает некоторых строительных материалов, а заводы по их производству сильно загружены. Так, в Кемеровской области чиновники вместе с инвесторами планируют построить кирпичный завод, завод по производству пластика, который сейчас особенно нужен для прокладки труб в рамках газификации, и сэндвич-панелей, которых тоже критически не хватает. Это всё не только увеличит налоговые поступления в бюджет и улучшит состояние экономики, но и создаст рабочие места. Только вот рабочих не хватает.
Ищут разными методами.
Исполнительный директор завода по производству крепёжных систем для горно-добывающих компаний «ОКС» Денис Михайлов признаётся, что предприятие находится в постоянном поиске рабочих кадров. Не хватает операторов ЧПУ и токарной установки, резчиков, сварщиков, водителей большегрузов.
Постоянно открыты вакансии почти на каждую профессию, так как люди стали чаще менять работы в поисках чего-то более лёгкого и простого. Сотрудников, по словам директора, постоянно мотивируют: предлагают достойную оплату труда, соцподдержку, стабильность, возможность карьерного роста и обучения в вузе. Новичков без опыта или тех, кто переходит с одного участка на другой, готовы бесплатно обучать. Уже работающих людей периодически поощряют призами за лучшую производительность.
Главный специалист управления по персоналу Кузбасского СГК Жанна Сорокожердева тоже говорит, что рабочих на предприятии не хватает: электриков, тепловиков, машинистов, слесарей… На каждой электростанции в среднем — 20−40 открытых вакансий. Людей ищу на сайтах по поиску работы, дают рекламу, размещают вакансии на билбордах и обращаются непосредственно в вузы и ссузы, чтобы привлекать выпускников профильных направлений. У предприятия даже есть проект «Целевой энергетический поток СГК», в рамках которого оно взаимодействует с институтом энергетики КузГТУ. Там студенты, начиная со второго курса, получают практикоориентированные знания с последующим трудоустройством.
Сотрудники «Распадской угольной компании» отмечают, что сегодня в дефиците специалисты электротехнического направления: электрослесари, электрослесари подземные, сварщики. Также не хватает специалистов подземных профессий, маркшейдерского дела, составителей поездов, монтеров пути. На разрезы и АТП требуются водители. Сейчас открыто около 1700 вакансий.
«Распадская» тоже работает с выпускниками образовательных учреждений Кузбасса. Действуют развивающие программы: как только выпускники попадают в компанию, они автоматически становятся участниками программы Школы молодых специалистов. Им выплачиваются подъемные. Востребованным профессиям бесплатно учат, сотрудников привлекают и вахтовым методом и компенсируют найм жилья тем, кто хочет переехать.