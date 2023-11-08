09:49 (мск), источник: Комсомольская правда
Что произошло за ночь 8 ноября в Краснодарском крае
В Краснодаре мужчина избил ребенка на детской площадке из-за песни.
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Началась доследственная проверка.
В Краснодаре изменят схему движения семи трамваев из-за ремонта путей на Садовой. Он пройдет 8 ноября.
В Краснодаре завершается ремонт улиц Александровской и Домбайской. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.
ФАС Кубани пошла в суд из-за ограничения строительства жилья в Новороссийске. Суд поддержал решение.