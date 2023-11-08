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Главные новости к вечеру 8 ноября
09:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Что произошло за ночь 8 ноября в Краснодарском крае

В Краснодаре мужчина избил ребенка на детской площадке из-за песни.

Источник: Комсомольская правда

Началась доследственная проверка.

В Краснодаре изменят схему движения семи трамваев из-за ремонта путей на Садовой. Он пройдет 8 ноября.

В Краснодаре завершается ремонт улиц Александровской и Домбайской. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.

ФАС Кубани пошла в суд из-за ограничения строительства жилья в Новороссийске. Суд поддержал решение.

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