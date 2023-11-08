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09:29 (мск), источник: Ura.ru

Экипаж «Уральских авиалиний», экстренно севший в поле, вернулся к полетам

Членам экипажа «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в пшеничном поле, разрешили вернуться к полетам. Они были отстранены на время проведения проверки.

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«Кабинный экипаж рейса U-1383 Сочи — Омск вновь приступил к выполнению полетов. Перед этим все успешно прошли осмотр у авиационных врачей. Клинические и соматические проявления стресса не выявлены. Обследование показало, что ребята абсолютно здоровы и готовы в полной мере приступить к своим служебным обязанностям», — сообщили агентству URA.RU в пресс-службе авиакомпании.

Самолет «Уральских авиалиний» вылетел из Сочи в Омск 12 сентября, но не долетел до аэропорта назначения из-за отказа гидравлики закрылок. Из-за этого лайнер экстренно направили в Новосибирск, но по пути у самолета закончилось топливо. Пилоты приняли решение сесть в пшеничном поле — при посадке никто не пострадал.

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