Керченская паромная переправа: оперативная обстановка на утро среды

«Согласно прогнозу Росгидромета, 8 ноября ветер южный 6−11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 50−100 см, температура воздуха +18…+20 градусов, температура воды в море +15…+16», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Курсирующие через пролив паромы за день выполнили 14 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы в обе стороны перевезено 386 490 пассажиров и 220 805 грузовиков. Паромы совокупно выполнили 6 467 рейсов.
На данный момент Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальные фуры следуют по сухопутному коридору через новые регионы России.
Крымский мост в среду утром работает в штатном режиме. Очередей к пунктам досмотра с керченской и кубанской сторон не зафиксировано.