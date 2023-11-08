11:42 (мск), источник: СуперОмск
В Омске ушел из жизни известный ученый, профессор и преподаватель вузов Игорь Карнацевич
В Омском отделении Русского географического общества сообщили в среду, 8 ноября 2023 года, что умер выдающийся ученый-гидролог, доктор географических наук, профессор Игорь Карнацевич. Его не стало на 86-м году жизни. В 1960 году Игорь Владиславович окончил гидромелиоративный факультет Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова. В течение 1960−1980-х годов активно участвовал в гидрологических и географических съездах, участвовал в международных конференциях, докладывал материалы своих исследований в Институте Арктики и Антарктики, Государственной геофизической обсерватории, Институте водных проблем и Институте географии АН СССР.