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11:42 (мск), источник: СуперОмск

В Омске ушел из жизни известный ученый, профессор и преподаватель вузов Игорь Карнацевич

В Омском отделении Русского географического общества сообщили в среду, 8 ноября 2023 года, что умер выдающийся ученый-гидролог, доктор географических наук, профессор Игорь Карнацевич. Его не стало на 86-м году жизни. В 1960 году Игорь Владиславович окончил гидромелиоративный факультет Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова. В течение 1960−1980-х годов активно участвовал в гидрологических и географических съездах, участвовал в международных конференциях, докладывал материалы своих исследований в Институте Арктики и Антарктики, Государственной геофизической обсерватории, Институте водных проблем и Институте географии АН СССР.

С 1992 года Игорь Карнацевич работал профессором кафедры гидрогеологии, гидравлики и инженерной гидрологии Омского государственного аграрного университета. Читал в Сибирской автодорожной академии курсы «Геоинформационные системы» и «Инженерная гидрология». Руководил кружками учащихся при городском эколого-биологическом центре и городском дворце творчества.

Более 25 лет игорь Владиславович проработал на кафедре географии Омского государственного педагогического университета.

Игорь Карнацевич также является автором более 100 научных работ, в том числе фундаментальных монографий и научных статей по гидрологии, климатологии и геоэкологии. С 1984 года был членом Омского отделения Русского географического общества, лауреатом премии им. Певцова.

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