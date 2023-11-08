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12:51 (мск), источник: © РИА Новости

Вакцинация от коронавируса в этом сезоне не нужна, сообщил Роспотребнадзор

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор не требует и не предлагает прививаться от COVID-19 в этом сезоне, заявила глава ведомства Анна Попова. В России выявили десять пациентов с новым вариантом коронавируса «пирола».

Источник: © РИА Новости

«Сегодня они (риски. — Прим. ред.) таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне», — сказала она во время выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Сегодня мы получили новые результаты… в стране выявлено 10 случаев инфицирования новым вирусом “пирола”. До 3 ноября в РФ мы не регистрировали этот вирус», — сказала Попова журналистам.

Она уточнила, что все случаи завозные, однако ожидается распространение этого варианта в России.

При этом, по словам Поповой, россиянам стоит пройти вакцинацию против вируса гриппа.

В целом ситуация по гриппу и респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в России после небольшого подъема стабилизировалась, тяжесть течения заболеваний не вызывает у Роспотребнадзора особой озабоченности.

В то же время, как сообщили накануне в федеральном оперативном штабе, показатель заболеваемости COVID-19 на сто тысяч населения за последнюю неделю увеличился на 31,7 процента и составил 24,13 случая. В больницы попали 5042 человека — на 33,4 процента больше, чем на предыдущей неделе. Рост числа госпитализаций отмечается в 64 регионах, из них в 33 он выше, чем в среднем по стране.

Умерли за неделю 63 человека, а выздоровели 22 993 человека — на 10,8 процента больше в сравнении с предыдущей неделей.

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