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13:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Пермском крае выявили три случая гонконгского гриппа

В Роспотребнадзоре говорят, что повода для паники нет — он не отличается от обычного вируса гриппа.

В Пермском крае зарегистрировано три случая заболевания гриппом А (H3N2). Его также называют гонконгским гриппом. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе краевого Роспотребнадзора, грипп А (H3N2) — сезонное заболевание, повода для паники нет. Болезнь протекает гриппозными симптомами и не отличается от обычного вируса гриппа.

Заболевшие могут чувствовать ломоту в теле и слабость, головную боль и боль в мышцах. Также у больного может быть высокая температура, першение в горле и сухой кашель. Такое состояние сохраняется примерно три-четыре дня, а затем симптоматика постепенно стихает.

Специалисты рекомендуют не заниматься самолечением. Если почувствовали недомогание, необходимо своевременно обратиться к врачу и соблюдать все рекомендации.

Защититься от заболевания поможет прививка. Данный штамм включен в вакцину против гриппа. Привиться может любой желающий. Вакцина доступна во всех медицинских учреждениях Прикамья. Также в качестве профилактики сезонных заболеваний следует не забывать о соблюдении простых правилах. В частности, тщательно мыть руки после возвращения с улицы и перед едой, регулярно проветривать помещения и вести здоровый образ жизни.

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