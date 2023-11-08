15:38 (мск), источник: МК.RU Омск
В Омске воспитанников детсадов и школьников начали отправлять на карантин
В Омске детей уже начали отправлять на карантин из-за сезонного подъема заболеваемости.
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На данный момент, по информации регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 5%. При этом циркулируют вирусы негриппозной этимологии, а также коронавирус.
Чаще всего причиной заболевания у омичей становятся риновирусы. Между тем коронавирус по сравнению с прошлой недели стали выявлять вдвое чаще. Его удельный вес увеличился с 9% до 18%.
«По данным на 8 ноября 2023 года в городе Омске на карантин закрыто в 10 дошкольных образовательных учреждениях — 11 групп; в 5 общеобразовательных учреждениях — 5 классов», — сообщает Om1.ru со ссылкой на городской департамент образования.
Ранее мы писали, что с приходом осени жители Омской области стали чаще болеть ОРВИ.
Также мы сообщали, что режим повышенной готовности по коронавирусу продлили в регионе на месяц, до 30 ноября.