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15:38 (мск), источник: МК.RU Омск

В Омске воспитанников детсадов и школьников начали отправлять на карантин

В Омске детей уже начали отправлять на карантин из-за сезонного подъема заболеваемости.

Источник: МК.RU Омск

На данный момент, по информации регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 5%. При этом циркулируют вирусы негриппозной этимологии, а также коронавирус.

Чаще всего причиной заболевания у омичей становятся риновирусы. Между тем коронавирус по сравнению с прошлой недели стали выявлять вдвое чаще. Его удельный вес увеличился с 9% до 18%.

«По данным на 8 ноября 2023 года в городе Омске на карантин закрыто в 10 дошкольных образовательных учреждениях — 11 групп; в 5 общеобразовательных учреждениях — 5 классов», — сообщает Om1.ru со ссылкой на городской департамент образования.

Ранее мы писали, что с приходом осени жители Омской области стали чаще болеть ОРВИ.

Также мы сообщали, что режим повышенной готовности по коронавирусу продлили в регионе на месяц, до 30 ноября.

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