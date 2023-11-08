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8 ноября, источник: Комсомольская правда

Сильные дожди и ветер до 22 м/с: в Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение на 9 ноября.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +21° 4 м/с 56% 743 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

В Крыму объявили штормовое предупреждение на четверг, 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

По данным синоптиков, ночью и утром в Крыму ожидаются дожди. В южных, центральных и восточных части республики осадки будут сильными. Кроме того, в регионе ожидается юго-западный и северо-западный ветер. Согласно прогнозу, порывы будут достигать 17−22 м/с.

Как сообщалось ранее, 8 ноября на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются. Отмечалось, что осадков в регионе не будет. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-западный ветер 7−12 м/с, температура воздуха 20…22°.

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