8 ноября, источник: Комсомольская правда
Сильные дожди и ветер до 22 м/с: в Крыму объявили штормовое предупреждение
В Крыму объявили штормовое предупреждение на 9 ноября.
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В Крыму объявили штормовое предупреждение на четверг, 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
По данным синоптиков, ночью и утром в Крыму ожидаются дожди. В южных, центральных и восточных части республики осадки будут сильными. Кроме того, в регионе ожидается юго-западный и северо-западный ветер. Согласно прогнозу, порывы будут достигать 17−22 м/с.
Как сообщалось ранее, 8 ноября на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются. Отмечалось, что осадков в регионе не будет. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-западный ветер 7−12 м/с, температура воздуха 20…22°.