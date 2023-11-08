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17:25 (мск), источник: Новый Калининград

Росавиация утвердила субсидии на 11 маршрутов из Калининграда

Рейсы будут выполняться круглогодично.

Источник: Новый Калининград

Росавиация утвердила программу субсидируемых направлений на 2024 год. Документ опубликован на сайте ведомства.

Из Калининграда по льготной цене можно будет улететь в 11 городов — Киров, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Псков, Самару, Саратов, Ульяновск и Челябинск. Рейсы будут выполняться круглый год на Boeing 737−800, Embraer E190, SU 95, Sukhoi Superjet 100 и других самолетах.

Ранее региональные власти попросили федеральный центр распространить льготные авиаперевозки на всех жителей Калининградской области. На сегодняшний день программа действует для россиян до 23 лет, старше 55 лет (женщины), старше 60 лет (мужчины), а также для инвалидов первой группы, инвалидов с детства второй и третьей группы, сопровождающих инвалидов первой группы или ребенка-инвалида и многодетных семей.

В областном правительстве также отметили, что к снижению стоимости авиаперевозок может привести увеличение количества самолетов на калининградском направлении.

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