Сотрудники ГИБДД помогли иркутянке с аппендицитом добраться до больницы

Дорожные инспекторы из Иркутска помогли спасти жизнь местной жительнице. В ночь с 7 на 8 ноября женщине по имени Светлана стало плохо, и сын повез ее в больницу на машине. Однако по пути дорожные инспекторы остановили их для проверки документов.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, сын пояснил, что в машине его мать, которую срочно нужно доставить в больницу. Женщине становилось хуже прямо на глазах. Тогда лейтенант Николай Кокорин и лейтенант Андрей Тепляшин решили действовать оперативно: они сопроводили автомобиль иркутянина до больницы на служебном автомобиле с проблесковыми маячками и спецсигналом.
Однако все оказалось не так просто: в пути у машины, в которой находилась женщина, пробило колесо. Тогда дорожные инспекторы довезли ее на больницы на своем автомобиле. На дорогу им понадобилось около 10 минут. Как оказалось, у женщины разорвался аппендицит и начался перитонит. Ей сразу провели операцию. Благодаря оперативным действиям полицейских ее удалось спасти. Светлана уже отблагодарила сотрудников МВД за помощь и участие.