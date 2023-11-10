05:13 (мск), источник: АиФ Красноярск
Как живут Милица и Сирена — дочки сотрудника ДПС
Красноярский полицейский Владимир Зберовский после выхода на пенсию рассказал о своей семье, дочках с необычными именами и службе, которой отдал 20 лет.
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У красноярского полицейского в 2012 году родились двойняшки. Девчонок назвали необычно — Милица и Сирена. Особое внимание имена малышек в то время привлекли из-за профессии отца — сотрудника ДПС.
Корреспондент krsk.aif.ru поговорил с отцом семейства Владимиром Зберовским и выяснил, как сейчас воспринимают необычные имена его детей, и как живёт семья полицейского, вышедшего пару лет назад на пенсию по выслуге лет.
Милица и Сирена Зберовские
«На момент рождения, мы точно не знали, кто будут — мальчики или девочки. Однако решили, если появятся пацаны, то имя придумаю я, а если же девчонки, то супруга. Вышло так, что имена выбрала Таня (жена Владимира ред.)», — вспоминает глава семейства. — Никаких особых ритуалов не было — имя выбирали по словарю. Просто мы желали красивые имена для девочек. Тыкнули в словаре на Сирену, затем на Милицу. Так и порешили… ".
Имя Милица (ударение на первый слог) имеет тот же корень, что и Мила, Милана. Оно происходит от слова «милая». Это славянское имя. А Сирена — греческое. В греческой мифологии есть персонажи — сирены — обворожительные существа, заманивающие странников на остров своим пением. Одиссей чуть не стал их пленником. Его привязывали к мачте, когда он проплывал мимо…
К слову, в России довольно распространены имена греческого, латинского происхождения — Александр, Андрей, Лидия и другие. Сирена, Милица в основном встречаются в балканских странах, например, в Словении. В США можно встретить изменённую форму имени Сирена — известная теннисистка Серена Уильямс яркий тому пример.
Владимир отмечает, что поначалу реакция на столь непривычные имена была ожидаемо яркой. Например, даже при регистрации детей в ЗАГСе, у родителей интересовались, почему они так решили.
«На работе, когда узнали, как мы назвали дочек, были шутки. Ассоциации явные — милиция, сирена — отсылали к нашей деятельности. Но, правда, это вышло случайно. Мы это переросли», — поделился Владимир.
«В школе не только у наших дочек необычные имена. С ними вместе учатся Сабрина, Милана, Сандра, есть даже девочка с итальянским именем, правда, сейчас не могу вспомнить точно… В общем экзотические для наших широт имена периодически встречаются. Помню, что есть ещё одна Милица то ли из Железногорска, то ли из Красноярска. Она вроде гимнастка», — продолжил отец.
Имя влияет на характер
Сейчас девочки учатся уже в пятом классе. Им по 11 лет. Время летит быстро, а характер остаётся у них неизменный. Сирена — весьма громкая девочка, иногда она в буквальном смысле «сирена». Хотя, по словам отца, тональность голоса у двойняшек одинаковая, особенно это видно, когда они поют, но всё-таки Сирена громче. Да и по характеру она взрывная. А Милица, наоборот, мирная такая, спокойная. «Может, действительно имя влияет на характер», — думает Владимир.
Когда у детей необычные имена, всегда возникает интерес, как их называют близкие, друзья, как к ним обращаются в кругу семьи. Так вот отец девочек рассказал, что Сирену называют просто Рена или Ренуша — о такой форме семья узнала из комментария на форуме. А Милицу зовут Милой.
А вообще, когда их зовут к столу или собирают в школу, называют просто «двойнята». Всё-таки они не близняшки, а двойняшки, как говорит отец, разница между ними заметна, хотя пока не так сильно.
Спортивные двойняшки
Среди увлечений девочек — спорт и творчество. Помимо школы, они уже пять лет занимаются лёгкой атлетикой, бегают, ходят на биатлон. Занятия направлены на повышение выносливости. Физически развивать девочек важно, считает Владимир.
Но девочкам помимо спорта нравится рисовать. Особо ярко талант проявляется у Милицы. Ей нравится перерисовывать картинки из интернета, выкладывать мозаики. Пару месяцев она ходила на кружок рисования. Родители подумывают отдать её в художественную школу.
В своей школе девочки в этом году перешли из младших классов в средние. У них поменялись учителя. Новые педагоги к двойняшкам ещё не привыкли — часто путают. «А в начале учебного года девочки сговорились и решили разыграть учителей, — смеётся Владимир. Обычно они носят разную одежду, но тут вдруг решили одеться одинаково, сделали схожие причёски, хвостики, специально, чтобы учителя их путали. Иногда, когда их вызывают к доске, обращаясь, например, к Сирене, та говорит, что она Милица и наоборот. Учитель извиняется, дети смеются — бывает так подшучивают», — улыбается отец.
О том, чем будут заниматься двойняшки, когда подрастут, глава семейства ещё не думает. Но пока по его стопам они идти не собираются. Однако старшая дочь, которую зовут Юля, размышляет над тем, чтобы тоже пойти служить в полицию, как и отец — продолжить семейную традицию (ведь и отец Владимира 30 лет своей жизни отдал службе в органах внутренних дел). В этом году она оканчивает 11 класс…
В семье помимо трёх дочек, есть ещё старший сын Александр. Он уже взрослый, окончил военную академию в звании лейтенанта. Сейчас служит на границе России с Китаем.
Супруг президента
У Владимира интересная история знакомства с женой Татьяной, благодаря которой он и попал на службу в полицию. В беседе с корреспондентом krsk.aif.ru он рассказал, что встретил Таню, когда начал работать в училище олимпийского резерва. Основное образование у него — психолого-педагогическое.
«Мы познакомились с Таней, когда она ещё была студенткой. Она училась на втором курсе, а я только начал преподавать. Правда не у неё, а у студентов первого курса. Вот как-то встретились на дискотеке, разговорились и между нами закрутились отношения… Так-то и я знал, что она студентка, и она знала, что я преподаватель (улыбается)… Но вот встретились, стали общаться. Вскоре понял, что между нами всё серьёзно, решил уволиться и перейти на другую работу, к которой лежала душа. Это был 1999 год. Получается, в училище проработал всего месяцев пять. Продолжать решил в полиции, пошёл по стопам отца», — поделился Владимир.
Сейчас Татьяна Зберовская занимает важную и почётную должность. Она не только работает тренером по художественной и эстетической гимнастике в Краевой спортивной школе по этим видам спорта, но и занимает должность Президента Федерации эстетической гимнастики Красноярского края. Под её руководством организуются соревнования по этому виду спорта на разных уровнях. А гимнастки, с которыми она работает, становятся призёрами и победителями краевых и всероссийских соревнований. Многие из них — мастера спорта.
Между прочим, в 2024 году в Красноярском крае состоится Чемпионат России по эстетической гимнастике. Приедут спортсмены со всей страны.
«Половина друзей — инспекторы»
Владимир 20 лет отдал службе в органах внутренних дел. Он проработал в одной структуре, правда сменил разные должности. Но в начальники никогда не метил, в отличие от его отца, который дослужился до руководящей должности в краевом управлении МВД, при этом он тоже примерно год проработал в ГАИ ещё в 1990-х годах. А его сын решил посвятить работе в органах ГИБДД гораздо больше времени.
«Вообще в правоохранительные органы я пришёл работать психологом. Работал в отделе кадров по приёму личного состава, в штабе дежурной части, но также и на дороге несколько лет пришлось отслужить. Через многие направления прошёл — в одном подразделении, но в разных должностях», — говорит он.
Больше всего приятных воспоминаний — о работе психологом. Он занимался отбором личного состава. По словам Владимира, эта работа интересна в первую очередь общением с людьми. «Встречаешься с кандидатами на полицейскую службу, узнаёшь, почему приходят на такую работу, почему уходят с неё. Приходилось даже проводить проверки по месту жительства», — вспоминает Владимир.
Среди друзей Владимира в основном инспекторы. Многие из тех, кого он лично принимал на службу. С ними он до сих пор дружит, поддерживает связь.
С теплотой он вспоминает и работу, как он говорит, с жезлом. Два года трудился обычным инспектором. С напарником к нему была приписана машина, приходилось дежурить, вылавливая нарушителей. Чаще всего встречались нетрезвые автомобилисты. «Бывало, приходилось устраивать погони по улицам города за пьяными лихачами, которые не желали останавливаться. В такие моменты повышается уровень адреналина, но нужно сохранять хладнокровие и концентрацию… Каждая погоня запоминается на всю жизнь», — вспоминает инспектор.
«Развиваем гимнастику в Красноярском крае»
Сейчас же Владимир Зберовский на заслуженном отдыхе — ещё в 2019 году вышел на пенсию по стажу. Работники силовых структур могут отдыхать, отработав по профессии 20 лет.
Устраиваться куда-либо ещё Владимир пока не планирует. У него и без этого хватает работы. Нужно отвезти детей в школу, забрать со школы, развести по дополнительным занятиям — то туда, то сюда съездить. Дела по хозяйству также не ждут. К тому же он много помогает своей супруге по работе — то зал украсить, то призы купить — на всё нужно время. Так и день проходит, не успеешь оглянуться.
«Времени на всё уходит много — не устроишься. Да если и устроюсь, то отпускать с работы не будут. Поэтому помогаю жене. Развиваем гимнастику в Красноярском крае», — с улыбкой говорит бывший полицейский.