05:39 (мск), источник: Наш Красноярский край
В ближайшие дни Енисей снова обмелеет из-за снижения сброса воды Красноярской ГЭС
Водозаборы Красноярска c 11 ноября переходят на зимний режим работы.
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10 и 11 ноября Красноярская ГЭС снижает расход воды. В связи с ожидаемым обмелением Енисея коммунальщики переводят водозаборы в режим повышенной готовности.
Поскольку в водохранилище Красноярской ГЭС уровень воды ниже многолетнего показателя на 3,3 м, решением Енисейского бассейнового водного управления
— За минувшие полтора года маловодья специалисты КрасКом получили опыт корректировки работы насосного оборудования водозаборов в зависимости от уровня в скважинах, чтобы своевременно включать дополнительные насосы для подачи воды в город. При санитарном пропуске воды в передах 2000 м3/сек новой зимой водозаборы могут отработать также стабильно, — отмечает генеральный директор КрасКом Олег Гончеров.
Сегодня уровень воды в Енисее на водомерном посту водозабора о. Отдыха составляет 153 см, а к понедельнику уже может снизиться на пол метра.