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05:39 (мск), источник: Наш Красноярский край

В ближайшие дни Енисей снова обмелеет из-за снижения сброса воды Красноярской ГЭС

Водозаборы Красноярска c 11 ноября переходят на зимний режим работы.

10 и 11 ноября Красноярская ГЭС снижает расход воды. В связи с ожидаемым обмелением Енисея коммунальщики переводят водозаборы в режим повышенной готовности.

Поскольку в водохранилище Красноярской ГЭС уровень воды ниже многолетнего показателя на 3,3 м, решением Енисейского бассейнового водного управления 11—12 ноября станция поэтапно сократит расход через гидроагрегаты с 2800 до 2200 м3/сек.

— За минувшие полтора года маловодья специалисты КрасКом получили опыт корректировки работы насосного оборудования водозаборов в зависимости от уровня в скважинах, чтобы своевременно включать дополнительные насосы для подачи воды в город. При санитарном пропуске воды в передах 2000 м3/сек новой зимой водозаборы могут отработать также стабильно, — отмечает генеральный директор КрасКом Олег Гончеров.

Сегодня уровень воды в Енисее на водомерном посту водозабора о. Отдыха составляет 153 см, а к понедельнику уже может снизиться на пол метра.

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В ближайшие дни Енисей снова обмелеет из-за снижения сброса воды Красноярск
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