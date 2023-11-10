06:40 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Юрге на 90 дней приостановили литейный цех за нарушения промбезопасности
Судебные приставы на 90 дней приостановили деятельность литейного цеха крупного кузбасского завода.
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Как сообщает пресс-служба судебных приставов в Кузбассе, в Юрге на 90 дней приостановили деятельность литейного цеха. Юргинский городской суд признал ООО виновным в нарушении требований промышленной безопасности.
Эксперты Ростехнадзора обнаружили нарушений. Например, в цеху не был выполнен ремонт кровли и кирпичной кладки парапета, не восстановлено остекление окон, арматура не очищена от продуктов коррозии и не покрыта защитным материалом, не восстановлен защитный слой бетона и многие другие. Также у завода отсутствуют экспертизы промышленной безопасности на стопорные ковши для розлива стали и внутрицеховой газопровод.
Из-за небезопасных условий труда на кузбасских предприятиях нередко случаются трагедии. Так, в конце октября на одном из угольных предприятий насмерть задавило рабочего углём.