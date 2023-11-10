08:19 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Несмотря на запреты Японии, поставки праворульных автомобилей через Владивосток растут
При этом мошенники не предупреждают покупателей о возможных доначислениях.
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Владивостокская таможня в январе-октябре 2023 года оформила 198 тысяч автомобилей, что превышает показатель аналогичного периода 2022 года в 1,4 раза. На динамику не повлиял и августовский запрет Японии, фактический оставивший рынок без автомобилей с мощным двигателем и популярных в Приморье гибридов, сообщает ИА PrimaMedia.
Правительство Японии с 1 августа 2023 года запрет на новые и подержанные гибридные автомобили, подключаемые гибридные автомобили и электромобили (EV), а также бензиновые и дизельные машины с объёмом двигателя более 1,9 литра.
Как следствие, с августа ввоз автомобилей в регион деятельности Владивостокской таможни пошел на спад. Но, как оказалось, ненадолго.
«В среднем в августе таможенники выпускали в день по 200−300 автотранспортных средств, тогда как до запрета эта цифра достигала более 1 тысячи. По сравнению с рекордным месяцем июнем — 30 тысяч автомобилей, в сентябре этот показатель достиг минимума до 8 тысяч автомобилей. В октябре наметилась тенденция к росту, за этот месяц таможенники оформили 10,5 тысячи автотранспортных средств. Сейчас за день в среднем выпускается от 400 до 500 автомобилей для личного пользования», — сообщила пресс-служба Владивостокской таможни.
Недобросовестные компании регистрируют автомобили на подставных лиц без их ведома или продают гражданам со складов временного хранения еще невыпущенные автомобили, пришедшие в адрес юридических лиц. В результате после продажи, купившему автомобиль лицу приходят доначисления по таможенным платежам и утилизационному сбору", — сказал Константин Пономарев.
В связи с этим Владивостокская таможня рекомендует тщательно подходить к выбору лиц, являющихся посредниками и таможенными представителями, а также документально закреплять все действия с транспортным средством с момента подбора и покупки.
Напомним, что с 29 октября 2023 года вступили в силу документы, касающиеся нового порядка уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении автомобилей и прицепов к ним.
В соответствии с новыми правилами, тарифы на утилизационный сбор для физических лиц, которые приобрели легковые автомобили, в частности в странах ЕАЭС, и ввезли их на территорию РФ для личного использования с 1 августа 2023 года, выросли в среднем в 250 раз, до уровня коммерческих тарифов для юридических лиц.