В омской казачьей школе с 2024 года откроется класс для будущих следователей

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Омской области в целях предоставления детям качественного образования, воспитания талантливых, патриотически настроенных несовершеннолетних граждан, готовых к службе Отечеству, воспитанных на чувствах преданности Родине, чести и справедливости 08.11.2023 заключен договор о профильном кадетском образовании с директором БОУОО “Казачья кадетская школа-интернат имени Маршала Советского Союза Д. Т. Язова” В. В. Прихоженко», — рассказали в следственном управлении.
Отмечается, что с 2024 года в 10-м классе, а впоследствии в 10−11-х классах кадетской школы в рамках договора будут реализовываться дополнительные общеобразовательные программы, направленные на подготовку учеников к государственной службе в следственных органах Следственного комитета РФ.
Добавим, ранее стало известно, что в Кадетской школе-интернате имени Язова, открывается первый за долгие годы «Кадетский пожарно-спасательный класс МЧС России». Предполагается, что ребята будут активно участвовать в деятельности ГУ МЧС России по Омской области.