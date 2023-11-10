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09:55 (мск), источник: СуперОмск

В омской казачьей школе с 2024 года откроется класс для будущих следователей

В Казачьей кадетской школе-интернате в Омске открыли профильный класс для подготовки детей к госслужбе в следственных органах. Об этом сообщила в четверг, 9 ноября 2023 года, пресс-служба регионального СУ СК РФ.

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Омской области в целях предоставления детям качественного образования, воспитания талантливых, патриотически настроенных несовершеннолетних граждан, готовых к службе Отечеству, воспитанных на чувствах преданности Родине, чести и справедливости 08.11.2023 заключен договор о профильном кадетском образовании с директором БОУОО “Казачья кадетская школа-интернат имени Маршала Советского Союза Д. Т. Язова” В. В. Прихоженко», — рассказали в следственном управлении.

Отмечается, что с 2024 года в 10-м классе, а впоследствии в 10−11-х классах кадетской школы в рамках договора будут реализовываться дополнительные общеобразовательные программы, направленные на подготовку учеников к государственной службе в следственных органах Следственного комитета РФ.

Добавим, ранее стало известно, что в Кадетской школе-интернате имени Язова, открывается первый за долгие годы «Кадетский пожарно-спасательный класс МЧС России». Предполагается, что ребята будут активно участвовать в деятельности ГУ МЧС России по Омской области.

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