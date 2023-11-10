09:10 (мск), источник: Комсомольская правда
Новый штамм коронавируса доберется до Прикамья уже в конце ноября
Через две недели «пирола», завезенная в Россию из Турции и Германии, доберется до Пермского края.
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В Россию пришла «пирола»: накануне Роспотребнадзор объявил, что в нашей стране выявлено уже десять случаев.
— Семь из них в Москве, три — в Петербурге, — объяснила главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина. — По анамнезу пациентов понятно, что большинство случаев — завозные: люди вернулись из Турции и Германии, после чего у них появились симптомы ОРВИ. А так как новая мутация коронавируса сверхзаразна, то ее дальнейшее распространение по стране, конечно же, ожидается. До Пермского края вирус обычно добирается за две-три недели, так что к концу ноября «пирола» появится и у нас.
Пока даже специалистам сложно сказать, насколько широко вирус распространится по Пермскому краю. Хотя если вспомнить о его предшественнике «омикроне», то масштаб распространения в свое время был немалым.
Сам по себе вирус «пиролы» протекает не очень тяжело: из симптомов у человека появляются кашель, першение в горле, слабость, озноб, иногда температура до 38 градусов. Возможны тошнота, потеря аппетита, диарея. Редко — потеря обоняния.
Но больше всего медиков в этой ситуации беспокоит сочетанная инфекция, ведь в Прикамье уже пришел гонконгский грипп. По данным регионального Роспотребнадзора, выявлены три случая вируса гриппа А (H3N2) «Гонконг». Его характерные симптомы: повышенная температура, ломота в теле, боль в мышцах, слабость.
При наложении микст-инфекция может вызвать очень тяжелое течение болезни, вплоть до вирусных пневмоний. Но есть и хорошая новость: избежать сочетанной инфекции удастся тем, кто успел вовремя вакцинироваться от гриппа.
— Опасаться общения с близкими, приехавшими из-за рубежа и имеющими признаки ОРВИ, особо стоит пожилым людям и пациентам, имеющим хронические неинфекционные заболевания, — напомнила Наталья Корягина. — Ведь именно эта группа погибала во время распространения «омикрона», причем, не от самого вируса ковида, а от декомпенсации хронического заболевания.
Сейчас во всех медорганизациях Прикамья уже введен противоэпидемический режим, а медицинская система готова к приходу ковида: в наличии тесты, необходимые препараты, а у всех врачей поликлиник и стационаров, которые занимаются лечением коронавирусной инфекции, имеются и отработаны новые клинические рекомендации по ведению пациентов.
Кстати, эпидемиологи отмечают, что у «пиролы», как и у любого штамма ковида, есть одна неприятная особенность — он может вызвать постковидный синдром. Это когда через несколько недель после выздоровления человека по-прежнему преследуют слабость, апатия, когнитивные нарушения (ослабление памяти, трудность с концентрацией внимания
— Если у перенесшего ковид пациента остаются какие-либо неприятные симптомы, то он может обратиться в поликлинику и пройти бесплатную углубленную диспансеризацию: проверить сатурацию, пройти рентген, кауголограмму и другие необходимые обследования. Вместе с обследованием человеку стоит поберечь себя: проявлять умеренную физическую активность, побольше гулять, соблюдать режима труда и отдыха, спать не менее семи-восьми часов и принимать витаминные комплексы.
ВАЖНО
Защититься от «пиролы» можно теми же способами, о которых часто говорили в пандемию коронавируса: в местах массового скопления людей необходимо носить маску, тщательно мыть руки, обрабатывать поверхности антисептиками, избегать стрессов, перестать соблюдать диету и хорошо кушать, а также пить витамины, поддерживающие иммунитет.