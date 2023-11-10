«Впечатления после общения с настоящими уголовниками оказались совершенно другими»: зачем девушка с модельной внешностью пошла в полицию

10 ноября в России отмечается День сотрудников органов внутренних дел. Полицейские и день и ночь стоят на страже покоя мирных граждан, защищая их от преступных действий криминального мира. Работа в МВД опасна и трудна, но в органах работают не только крепкие и сильные мужчины. Среди стражей правопорядка много женщин, которые не уступают коллегам-мужчинам в раскрытии самых сложных и опасных преступлений. Журналист «КП-Самара» познакомилась с лейтенантом юстиции Кристиной Громыко — следователем следственной группы О МВД России по Исаклинскому району. Девушка только в этом году окончила Нижегородскую академию МВД России, но уже за несколько месяцев работы в районном отделении МВД, Кристина смогла доказать на практике, что способна решить даже самые трудные задачи и помочь людям, попавшим в беду.
Первое уголовное дело завершилось успехом
Свое первое уголовное дело Кристина получила практически сразу, как пришла на службу после окончания академии. По словам девушки, самое первое дело ни одному вновь прибывшему на службу сотруднику не дается легко. Новобранцы испытывают страхи, волнение сделать что-то не так. Конечно, бывают ошибки, но старшие коллеги всегда готовы прийти на помощь.
— Благодаря моим наставникам и отзывчивым коллегам, я справилась со своим первым делом и сейчас материалы уже переданы в суд, — говорит лейтенант юстиции.
Кристина с детства мечтала стать полицейским, ей безумно нравилось, как солидно смотрятся сотрудники в форме. У самарчанки никто из родственников не работает в органах внутренних дел, но они поддержали мечту Кристины и были рады, что у девушка связала свою жизнь с полицией.
«На практике все оказалось иначе»
В 2018 году Кристина поступила в Нижегородскую академию МВД России, где отучилась 5 лет. По словам девушки, это лучшее учебное заведение для подготовки будущих полицейских, где совмещается теория и практика.
— В академии я получила наилучшие знания с теоретической стороны. Кроме того, у нас были все ресурсы для получения практических навыков. Однако, когда я пришла работать и пообщалась с реальными уголовниками, то впечатления были совершенно другими, нежели когда мы практиковались в учебном заведении или когда представляла весь процесс у себя в голове, — признается Кристина Громыко.
«Со временем все получится»
Несмотря на юный возраст Кристина уже показала себя в следственном отделе как ответственный сотрудник, который не спасует ни при каких обстоятельствах. Бытует мнение, что женщинам в МВД работать намного тяжелее, но все зависит от индивидуальных качеств.
— Я не могу дать однозначного ответа, кому работать тяжелее — мужчинам или женщинам. В современном мире бывает и такое, что девушка по твердости характера не уступает мужчинам, поэтому ей может быть легче в стрессовых ситуациях на работе в полиции. Лично я справляюсь со стрессом, напоминая себе, что старшие сотрудники с большими званиями также, как и я, начинали свой путь с малым багажом опыта и знаний. Однако со временем у них все получилось, и они смогли добиться того, что имеют сейчас. Так что, нет ничего невозможного — нужно просто идти к своей цели, — говорит лейтенант юстиции Кристина Громыко.
Кристина признается, что служба в МВД никогда не бывает легкой, но благодаря внутренней силе и упорству, можно достичь любых высот. Девушка дала совет будущим сотрудникам МВД, которые решили связать свою жизнь с этой нелегкой профессией — «Никогда не бойтесь принимать важные решения. Не бойтесь начинать что-то новое. Не бойтесь просить помощи у старших коллег, которые имеют большой опыт службы. И главное — помните, что есть люди, которые нуждаются в вашей помощи, как сотрудника органов внутренних дел».
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