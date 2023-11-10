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11:13 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе работать на угольных предприятиях будут беспилотные самосвалы

Сейчас доработку проходит беспилотная модель КАМАЗа «Атлант 49».

Как сообщает «Ростех», беспилотная модель КАМАЗа «Атлант 49» проходит доработку в научно-техническом центре в Набережных Челнах. После этого она отправится в Кемерово, где пройдёт испытания в реальных условиях на угольном разрезе.

«Царьград» пишет, что беспилотник имеет 500-сильным турбодизель и автоматическую 7-ступенчатую трансмиссию. С грузом он может двигаться со скоростью до 45 км/час.

В соцсетях люди недоумевают, зачем нужен беспилотник на предприятии, однако он может решить проблему нехватки специалистов рабочих профессий. Мы рассказывали, что региону не хватает токарей, слесарей, водителей карьерных машин и многих других.

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