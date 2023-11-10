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14:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре будет прохладно и облачно 11−12 ноября

Жителям Самары рассказали о погоде на предстоящие выходные.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +12° 3 м/с 82% 751 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

В предстоящие выходные в Самаре будет облачно, а температура воздуха начнет постепенно понижаться. Об этом сообщает «Яндекс Погода». В субботу, 11 ноября, в городе пройдет небольшой дождь, а температура воздуха достигнет +4 градусов, скорость ветра составит 6 метров в секунду. В воскресенье, 12 ноября, будет пасмурно, а днем столбик термометра окажется на отметке +6 градусов.

Самая теплая погода в городах-миллионниках ожидается в Волгограде, Воронеже и Ростове-на-Дону. Там температура поднимется до +8…+12 градусов.

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