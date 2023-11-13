03:10 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Хабаровский «СКА-Нефтяник» разгромил заполярный «Мурман»
Армейцы пропустили первый мяч в Чемпионате России.
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В Хабаровске состоялся матч между командами по хоккею с мячом, «СКА-Нефтяник» на льду арены «Ерофей» встречал мурманский «Мурман». Это была третья игра для дальневосточной команды в Чемпионате России сезона 2023−2024 среди команд суперлиги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Согласно спортивной статистике, команда из заполярного круга еще никогда не уезжала из Хабаровска с победными очками, и в этот раз хоккеисты «СКА-Нефтяника» не намерены были изменять этой традиции.
На 5-й минуте Туомас Мяаття открыл счет в матче, распечатав ворота гостей. Причем сделал это тоже «по статистике» — предыдущие два матча начинались с голов именно в его исполнении. Следующий гол болельщики хабаровской команды увидели лишь через 10 минут: Максим Рязанов реализовал пенальти. Он же во второй половине первого тайма отправил третий мяч в ворота соперника.
Однако спустя несколько минут гости «огрызнулись» успешной реализацией углового и забили первый гол в ворота армейцев. Причем, это первый гол в ворота «СКА-Нефтяника» в текущем Чемпионате России — предыдущие две встречи дальневосточники провели «на ноль».
Пропущенный мяч взбодрил хозяев, и «Мурман» тут же получил ответ. А потом еще и еще: хабаровчане продолжили расстреливать ворота мурманского голкипера. На перерыв команды ушли, когда на табло горел счет 7:1.
Поскольку у армейцев было уже хорошее преимущество в счете, игра с их стороны стала чуть спокойнее и восьмой мяч хабаровские болельщики увидели только на 59-й минуте матча. Окончательный счет противостояния команд Дальнего Востока и Заполярья установил Дмитрий Сидоров, забив в ворота «Мурмана» девятый мяч на последних секундах встречи.
— Хочу поздравить нашего дебютанта Даниила Шкинева, он классно сыграл в первом тайме. Также поздравляю всех с победой. Ну. и идем дальше. А дальше у нас Казань, там есть уже более классные игроки. Ну, и самое главное — наш выезд, там нас ждет московское «Динамо», — прокомментировал после матча главный тренер «СКА-Нефтяника» Александр Савченко.
По результатам первых трех игр, «СКА-Нефтяник» занимает первую строчку в турнирной таблице регулярного Чемпионата России. Следующую игру хабаровчане проведут также на домашнем льду арены «Ерофей» 15 ноября в 19:00. В гости к армейцам приедет команда «Ак Барс-Динамо» из Казани.