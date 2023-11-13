10:08 (мск), источник: Комсомольская правда
Из говении — конфетка. В Сочи началось созревание плодов «конфетного дерева»
В Сочи скоро созреют плоды конфетного дерева- говении сладкой.
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В Сочи сотрудники Дендрария готовятся собирать урожая говении сладкой. Это растение хорошо известно любителям необычных деликатесов и поклонникам нетрадиционной китайской медицины. Плоды говении формой напоминают рожки, а по вкусу их не отличить от изюма. Поэтому дерево и называют еще «конфетным».
«В Сочи началось созревание плодоножек “конфетного дерева” — говении сладкой. На родине в Китае ее называют “кривой финик”, а обозначающие название иероглифы можно расшифровать как “плод долголетия”, — рассказал ведущий научный сотрудник нацпарка Сочи Галина Солтани.
Все, кто пробовал говению, говорит, что плоды обладают сладким вкусом с небольшой кислинкой. В сушенном виде «конфетки» с дерева похожи на финик и очень полезны для здоровья. Они богаты протеинами, глюкозой, витамином С, яблочной кислотой, калием и магнием.
«Из них получаются очень вкусные компоты и различные закрутки. Также используют и в качестве приправы к различным блюдам», — рассказывают специалисты.
Полезное карамельное дерево оценили еще в царской России. Говению пытались выращивать в 17 веке для лекарственных целей. Однако суровый климат Руси не подошел говении. Прижалась она только в российских субтропиках — в Сочи.
Плоды обладают противодиабетическими, противоопухолевыми, антиоксидантными, противовоспалительными и гепатопротекторными свойствами. В Китае «кривые финики» используют при лечении алкогольной интоксикации.
Говения — не только вкусна и полезна, но еще и очень эффектна. В высоту дерево достигает 10−20 метров. Обладает густой раскидистой кроной, которая в середине лета покрывается цветами, напоминающие липовые.
Деревья можно найти в парке «Дендрарий». Одно около фонтана «Сказка» — его крона возвышается над яркими розами, а второе рядом с вольером со страусами.