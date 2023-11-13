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03:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Иркутске прошли рейды по выявлению водителей, выезжающих на встречную полосу

С начала года в Иркутске произошло 31 ДТП из-за выезда на встречку.

Источник: Комсомольская правда

12 ноября в Иркутске прошли рейды по выявлению водителей, выезжающих на встречную полосу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска.

— С начала года в Иркутске произошло 31 ДТП из-за выезда на полосу встречного движения. В результате чего 59 человек пострадало и 8 погибло. Двое из них — несовершеннолетние, — говорят в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать правила обгона и маневрирования.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутской области подвели итоги конкурса «Лучший модельный дом культуры». За звание лучшего ДК боролись 23 учреждения.

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