03:42 (мск), источник: Комсомольская правда
В Иркутске прошли рейды по выявлению водителей, выезжающих на встречную полосу
С начала года в Иркутске произошло 31 ДТП из-за выезда на встречку.
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12 ноября в Иркутске прошли рейды по выявлению водителей, выезжающих на встречную полосу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска.
— С начала года в Иркутске произошло 31 ДТП из-за выезда на полосу встречного движения. В результате чего 59 человек пострадало и 8 погибло. Двое из них — несовершеннолетние, — говорят в ГИБДД.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать правила обгона и маневрирования.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутской области подвели итоги конкурса «Лучший модельный дом культуры». За звание лучшего ДК боролись 23 учреждения.