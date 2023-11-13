07:41 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Сильный и порывистый ветер ожидается в Беларуси в понедельник
Синоптики объявили в Беларуси на понедельник желтый уровень опасности из-за утренней гололедицы и сильного ветра.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МИНСК, 13 ноя — Sputnik. В понедельник местами по Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с, утром в северо-восточных районах на отдельных участках дорог будет гололедица, сообщила пресс-служба МЧС в официальном Telegram-канале ведомства.
Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, повреждение, а также обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений. Помимо этого, сильный ветер может привести к падению деревьев.
Гололедица в свою очередь может существенно затруднить движение транспорта, а также увеличить вероятность ДТП и повысить риск травм у населения.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода. Во многих районах страны пройдут дожди, по северо-востоку с мокрым снегом. В утренние часы в северо-восточных районах местами прогнозируется слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица.
Ветер западный, юго-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с, а местами — до 15−18 м/с. Дневная температура воздуха составит +2…+8°С.