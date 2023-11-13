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09:12 (мск), источник: Pchela.News

В мэрии Челябинска назвали опасные места для выхода на лёд

Администрация Челябинска определила места в городе, опасные для передвижения по льду в осенне-зимний и зимне-весенний периоды 2023−2024 годов. Всего в список включили 14 участков на трёх водоёмах. Соответствующее распоряжение подписала мэр Наталья Котова.

Источник: Pchela.News

Документ предписывает Поисково-спасательной службе на водных объектах Челябинска установить запрещающие информационные знаки безопасности «Переход (переезд) по льду запрещён» на этих адресах.

Публикуем утверждённый властями список опасных для передвижения мест.

Калининский район, девять участков на реке Миасс:

  • рядом с пешеходным мостом на Мелькомбинат (плотина «Коммунар», напротив дома № 40 на улице Университетской Набережной);
  • юго-западнее зала органной и камерной музыки «Родина», улица Кирова, дом № 78;
  • набережная напротив торгового комплекса «Набережный», улица Кирова, дом № 27;
  • в районе домов № 7 В, 9а, 11 и 11а на улице Набережной;
  • в районе Ленинградского моста и дома № 147а на проспекте Победы (съезд в сторону улицы Набережной);
  • в районе сквера имени Челюскинцев (со стороны городской клинической больницы № 5);
  • в районе дома № 32 на улице Российской;
  • перед пешеходным мостом на остров Заячий со стороны дома № 2а на улице Болейко;
  • справа от пешеходного моста на остров Заячий в районе дома № 4 на улице Болейко.

Ленинский район, два участка на озере Смолино:

  • посёлок Сухомесово в районе перекачивающей насосной станции;
  • пляж «Восход» в районе домов № 88 и 86 на улице Новороссийской.

Центральный район, два участка:

  • северная часть муниципального пляжа «Городской» на Шершнёвском водохранилище, в 250 метрах от плотины;
  • на реке Миасс севернее бизнес-дома «Петровский», дом № 84 на улице Труда.

Металлургический район, один участок на реке Миасс:

  • остановка «Набережная» на улице Калмыкова.

Добавим, что за выход на лёд в запрещённых местах предусмотрен штраф в размере от 500 до двух тысяч рублей.

В Челябинской области этой осенью уже произошли несколько трагедий с провалившимися под лёд жителями. Так, в конце октября в Троицком районе погиб 74-летний рыбак, а в начале ноября в Аргаяшском районе утонул восьмилетний школьник. Для предотвращения инцидентов сотрудники МЧС начали проводить на водоёмах Южного Урала акцию «Тонкий лёд».

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