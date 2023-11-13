В мэрии Челябинска назвали опасные места для выхода на лёд

Документ предписывает Поисково-спасательной службе на водных объектах Челябинска установить запрещающие информационные знаки безопасности «Переход (переезд) по льду запрещён» на этих адресах.
Публикуем утверждённый властями список опасных для передвижения мест.
Калининский район, девять участков на реке Миасс:
Ленинский район, два участка на озере Смолино:
Центральный район, два участка:
Металлургический район, один участок на реке Миасс:
Добавим, что за выход на лёд в запрещённых местах предусмотрен штраф в размере от 500 до двух тысяч рублей.
В Челябинской области этой осенью уже произошли несколько трагедий с провалившимися под лёд жителями. Так, в конце октября в Троицком районе погиб 74-летний рыбак, а в начале ноября в Аргаяшском районе утонул восьмилетний школьник. Для предотвращения инцидентов сотрудники МЧС начали проводить на водоёмах Южного Урала акцию «Тонкий лёд».