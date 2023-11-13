Битва за аиста. Поможет ли запрет абортов повысить рождаемость в Крыму?

Одной из самых обсуждаемых тем в конце минувшей недели оказалось решение крымских частных клиник и медцентров. Они отныне не предоставляют услуги по прерыванию беременности.
Эта новость сопровождалась шлейфом «страшилок»: мнения читателей варьировались от прогнозов по грядущему росту подпольных абортов до протестов против ущемления прав женщин в планировании семьи… «АиФ-Крым» попробовали выяснить, какими могут быть последствия того, что частные клиники «ушли в отказ».
Крым всегда был «немолодым» регионом. Традиционно сюда приезжало немало людей, вышедших на пенсию — поближе к морю, в места с хорошим для здоровья климатом. Сейчас в Крыму на миллион жителей от 18 до 60 лет, приходится 416 тысяч тех, кто по возрасту имеет право отдыхать.
К этой местной особенности прилагается и общая для всей страны. Как раз сейчас выросли девочки, родившиеся в период «демографической ямы», в 1999—2001 годах. Как раз сейчас они создают свои семьи, вступили в возраст, когда могли бы родить первого и даже второго ребёнка. И их намного меньше, чем женщин, кто уже вышли из детородного возраста. Так что, вопрос рождаемости для полуострова всегда был очень волнующим.
В Россию Крым вошёл с достижением, которыми медики гордились: им за десять предыдущих лет удалось в четыре раза снизить количество прерываний беременностей. В середине 90-х на каждые роды приходилось два аборта, а в 2014-м — менее одного на два рождения малышей.
И за последние годы число абортов заметно снизилось. Сейчас, по информации главного акушера-гинеколога Минздрава РК Дмитрия Беглицэ, в Крыму ежегодно решаются прервать беременность около 2 тысяч женщин. При этом больше стало жительниц полуострова, которые после психологической консультации изменили решение. В прошлом году — каждая десятая, в этом — каждая пятая.
«Портрет» крымчанки, для которой беременность становится нежелательной, отличается от среднероссийского. В РФ это горожанка 30−39 лет, состоящая в браке, не имеющая детей, либо воспитывающая одного-двух. В Крыму — жительница села 26−35 лет, живущая без официального оформления отношений, с одним и более ребёнком и прерыванием беременности в прошлом.
Самая очевидная разница в мотивах «среднероссийской» и крымской женщины в том, что первая не желает терять уже достигнутый уровень комфорта: денежный, жилищный, карьерный и т. д. А вторая не уверена в поддержке «второй половины», в том числе и материальной. И, возможно, не в курсе всего спектра мер социальной поддержки.
Как сообщил министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский, все частные клиники Крыма официально уведомили Минздрав региона о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности.
Конечно, такой шаг эффективен не для каждого региона. Но в Крыму с большой степенью вероятности сработает «в плюс». Кстати, в Пензенской области ещё одиннадцать лет назад руководители частных клиник начали постепенно «выводить» из перечня оказываемых услуг прерывание беременности. При этом психологические консультации перед процедурой стали такими же обязательными, как и анализы. В Татарстане в этом году треть частных медцентров также отказалась от проведения абортов. По этому пути готовятся пойти Мордовия, Калининградская, Курская области и другие.
Заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Алексей Куринный уже предположил, что крымская инициатива может стать причиной депутатской проверки. Если будут заявления от самих частных клиник или пациентов, которые не могут получить услугу.
Хотя что можно предъявить негосударственному медучреждению, которое добровольно «вычеркнуло» из своего списка прерывание беременности, непонятно. ФЗ-99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» чётко поясняет: медучреждение может, но вовсе не обязано оказывать перечисленные в лицензии услуги.
Станет ли прерывание беременности менее доступным для крымчанок? Нет. «Отминусовался» десяток частных клиник и медцентров. Но в государственных медучреждениях по-прежнему можно провести эту процедуру. Так что, почвы для роста числа криминальных абортов нет.
Привнесёт ли новшество дискомфорт женщинам, принявшим трудное решение? В определённой степени. В частной клинике никто «в душу не лез», в государственной требуется пройти консультацию психолога. Предстоит ещё раз расставить приоритеты, разобраться в себе, узнать, есть ли возможность устранить причины, по которым «нельзя позволить иметь ребёнка».
Кроме того, в частной клинике гораздо меньше времени проходило со времени первого визита до процедуры. В государственной и анализы делают дольше, и дают время на размышление. Исключение — прерывание беременности по медицинским и социальным показателям.