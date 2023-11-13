10:48 (мск), источник: Om1.ru
Собака-робот из Новосибирска станцует на выставке «Россия» в Москве
Она будет бегать, переворачиваться и делать сальто.
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Собака-робот Коди из Новосибирска станцует и раздаст сувениры на стенде Новосибирской области на выставке-форуме «Россия». Коди управляют с помощью команд на русском языке, посетители смогут делать это сами, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя образовательных программ Института интеллектуальной робототехники НГУ Татьяну Синеву.
«Мы написали софт, который позволяет осуществлять голосовое управление роботом. Посетители смогут управлять Коди, произнося команды в микрофон. Если говорить про ВДНХ, то Коди будет танцевать, бегать, переворачиваться, делать сальто, если позволит покрытие на полу, раздавать сувениры Новосибирской области», — отметила Синева.
Также руководитель добавила, что в ближайшее время робот получит доступ к управлению по средствам ChatGPT, соответственно сможет «общаться голосом».
Робособака будет находиться на стенде региона с 16 по 19 ноября, когда на ВДНХ состоится День Сибири и Новосибирской области, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития области.