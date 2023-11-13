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13:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Стоимость поездки в такси в Ростове выросла на 31%

В Ростове поездки на такси подорожали с начала года на 31%. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

В январе 2023 года средняя стоимость 1 км пути в такси по Ростову составляла 29,35 ₽ В сентябре она поднялась до 38,58 ₽ В целом в Ростовской области цена на поездку в такси ниже и растет медленнее — в январе она составляла 26,21 ₽ за 1 км, в сентябре выросла до 32,35 ₽ за 1 км (+23%).

Ранее в Минтрансе России главной причиной увеличения цен назвали недостаточную подготовку регионов к реализации закона о такси, вступившего в силу с 1 сентября.

Кристина Федичкина.

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