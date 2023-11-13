12:20 (мск), источник: Комсомольская правда
Контролируют чиновников, помогают пожарным и исполняют желания: топ-5 самых известных кошек Самары
Публикуем подборку самых узнаваемых и популярных кошек Самары.
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Самара вот уже несколько лет входит в рейтинг самых «кошачьих» городов России. Многие семьи держат у себя дома кота или кошку. Животные умиляют своих владельцев и просто поднимают им настроение. Однако есть в Самаре кошки, которые знамениты на весь город. Они контролируют чиновников, проверяют спасательные катера, помогают пожарным и даже исполняют желания. Представляем топ-5 самых известных котов Самары.
Кошка на батарее
Начать стоит с самой возрастной кошки Самары. Это памятник отопительной батарее на проходной Самарской ГРЭС. Его установили осенью 2005 года. Он представляет собой батарею и кошку, лежащую на подоконнике.
Памятник стал настоящим местом притяжения и горожан, и туристов. С ним любят не только фотографироваться, но и трогать его. По легенде, если подержаться за хвост или лапы кошки, то исполнится заветное желание. Судя по тому, как отполированы мордочка, лапы и хвост животного, традиция эта очень популярна. К слову, в 2022 году скульптурная композиция попала в топ-10 самых забавных памятников России.
Талисман пожарной части
Также стоит вспомнить про кошку с милым прозвищем Пуфик. Она живет в пожарно-спасательной станции № 3 в Самаре с 2021 года. Туда ее из деревни привез один из сотрудников. Кошка сразу же прижилась в пожарной части. Она любит полазить по машинам, будто бы проверяя, все ли готово к внезапному ЧП.
Однажды черно-белая красавица даже неожиданно попала на вызов. Она в очередной раз лазила по автолестнице, когда сотрудникам МЧС поступил сигнал о пожаре. Кошка не успела покинуть спецтранспорт и поехала вместе со всеми. К счастью, тревога оказалась ложной. Пожарные быстро вернулись обратно. Только тогда они заметили на машине Пуфичку — та сильно перепугалась. Пережить перенесенный стресс ей помогли заботливые руки и сосиски.
Сотрудники пожарной части часто приносят кошке лакомства, а та в ответ помогает им — ловит мышей и участвует в уборке снега. Также она никогда не пропускает утреннее построение.
Хвостатая помощница инспекторов ГИМС
Своя четвероногая помощница есть и у спасателей, которые следят за безопасностью людей на воде. Это кошка по имени Эльза Карловна. Такое имя она получила за больно уж важный характер.
Хвостатая поселилась в группе патрульной службы центра ГИМС около двух лет назад. Ее котенком принес сотрудник одной из автомастерских. Ее основная «работа» на базе — ловля мышей. Также Эльза любит ходить по понтонам и проверять патрульные катера. По словам инспекторов, их хвостатая подруга — очень ласковая и смелая кошка. Ее не страшат незнакомцы.
Смотритель за чиновниками
Еще один известный кот Самары живет в Ленинском районе. Его зовут Вася. Он обитает во дворах на улице Чернореченской. Появился там около трех лет назад и сразу стал любимчиком местных жителей.
Вася активно участвует в жизни двора. Без него не обходится ни одно собрание жителей. Также он все лето приходил на встречи с чиновниками, которые приезжали посмотреть, как идет благоустройство дворовых территорий. Пока сотрудники администрации Ленинского района проверяли ход ремонта, Вася следил за их работой.
Львенок Алтай
Замыкает топ-5 самых известных кошек Самары львенок Алтай. Он не так давно поселился в столице 63 региона, но уже успел набрать большую популярность среди местных жителей. Алтай приехал в Самару из Барнаула. Его подарил директор местного зоопарка, когда узнал о смерти льва Цезаря.
Алтая поселили в Самарском зоопарке. Для него сделали специальный вольер, стену которого украсили изображением гор. Львенок довольно быстро привык к новому месту жительства. Ему нравится общаться с местными сотрудниками, играть с ними и просто бегать по вольеру. Также он любит вкусно поесть.
Растет Алтай не по дням, а по часам. Он активно прибавляет и в росте, и в весе. Так что сотруднику, который присматривает за ним, уже не так просто держать его на руках. Алтай довольно тактильный — ему нравится, когда его гладят и чешут пузико.
Львенок очень похож на обычного котенка. Однажды он залез на небольшое дерево, установленное в вольере, и застрял. Спуститься ему помогли сотрудники зоопарка.