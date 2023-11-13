16:33 (мск), источник: Комсомольская правда
Мизулина попросила МВД проверить петербургского блогера Гасанова
Полиция проверит блогера Гусейна Гасанова на причастность к схеме Аяза Шабутдинова.
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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила полицию проверить популярного блогера Гусейна Гасанова, имеющего петербургские корни. Об этом Мизулина сообщила в своем телеграмм-канале.
— В связи с большим числом писем от граждан, сегодня мы обратились в ГУ МВД России по г. Москве с просьбой провести проверку в отношении ряда известных блогеров и коучей, таких как: Эдвард Бил, Ксения Губина, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев, Гусейн Гасанов и другие. Полагаем, что они могут действовать по схожему с задержанным Аязом Шабутдиновым мошенническому сценарию.
Гусейн Гасанов родился в Северной столице, окончил Санкт-Петербургский государственный экономический университет, играл в КВН. Известен, как youtube-блогер. У него более миллиона подписчиков. В блоге он выкладывает выпуски об автомобиля, пранки над селебрити и свои песни. Автор курса «Мышление миллионера».
Как ранее рассказывала «Комсомольская правда», блогера-миллионника, автора бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. 3 ноября Таганский суд Москвы отправил его в СИЗО до Нового года. По версии следствия Шабутдинов продавал курсы, обещая гарантированные большие доходы, но после учебы люди не получали ожидаемого роста благосостояния.