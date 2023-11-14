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08:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Калининградцев с польскими сосисками задержали на границе с Литвой

Ввоз мясной продукции на территорию РФ запретили.

Источник: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области

На пограничном посту в Чернышевском задержаны калининградцы, которые пытались ввезти из Литвы на территорию РФ 22 кг мясной продукции в вакуумной упаковке. Также они везли более 59 кг молочной продукции и около 30 кг мясной продукции польского производства в упаковке. В частности, речь идет о сосисках.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы и разрешения Россельхознадзора на ввоз. Также продукция ввозилась из страны вывоза неблагополучной в эпизоотическом отношении по АЧС», — пояснили в ведомстве.

Ввоз запрещен, товар был возвращен в Литву.

Отмечается, что не допускается ввоз в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях физлицами товаров из третьих стран, без разрешения и без ветеринарного сертификата.

Разрешается ввоз до 5 кг готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны — производителя указанного товара и страны вывоза.

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