08:16 (мск), источник: Комсомольская правда
Калининградцев с польскими сосисками задержали на границе с Литвой
Ввоз мясной продукции на территорию РФ запретили.
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На пограничном посту в Чернышевском задержаны калининградцы, которые пытались ввезти из Литвы на территорию РФ 22 кг мясной продукции в вакуумной упаковке. Также они везли более 59 кг молочной продукции и около 30 кг мясной продукции польского производства в упаковке. В частности, речь идет о сосисках.
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
«Отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы и разрешения Россельхознадзора на ввоз. Также продукция ввозилась из страны вывоза неблагополучной в эпизоотическом отношении по АЧС», — пояснили в ведомстве.
Ввоз запрещен, товар был возвращен в Литву.
Отмечается, что не допускается ввоз в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях физлицами товаров из третьих стран, без разрешения и без ветеринарного сертификата.
Разрешается ввоз до 5 кг готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны — производителя указанного товара и страны вывоза.