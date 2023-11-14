00:21 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Назвали топ-10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в ноябре 2023
Десять вакансий с самыми высокими зарплатами названы в Беларуси в ноябре 2023.
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Узнали о том, какие максимальные зарплаты предлагают белорусам в ноябре 2023 года. Для этого, как и в октябре, обращаемся к данным Общереспубликанского банка вакансий. Отметим, что число объявлений там в последние месяца постепенно прирастает: в сентябре их было 134 тысячи, в октябре — 137, по состоянию на середину ноября — чуть больше 140 тысяч. Кому готовы платить больше прочих?
Рекордсменом ноября становится вакансия с зарплатой в размере ровно 19 тысяч белорусских рублей. Именно столько готов платить один из резидентов белорусско-китайского индустриального парка. Предприятие занимается строительством и ищет менеджера-управленца на позицию директора. Работа постоянная, от кандидата — как минимум высшее образование и свободное владение китайским. Именно на эти аспекты акцентируется внимание в объявлении, все прочие моменты, судя по всему, обсуждаются уже стадии собеседования.
На втором месте условного ноябрьского зарплатного топа — предложение от одной из белорусских компаний-подрядчиков в области свайного фундаментостроения. Требуется начальник участка, «опыт работы в сфере общестроительных работ, умение читать чертежи, составлять сметы», стаж — от 10 лет и высшее образование. Рабочее место — в деревне Борщевка Гомельской области, трудиться предлагается по двухсменному графику, зарплата — от 7500 до 9000 рублей.
От 6 до 8 тысяч рублей предлагается по вакансии директора в одной из телекоммуникационных компаний с китайским капиталом. «Дополнительные требования: знание китайского и английского языков в совершенстве, опыт работы в международных телекомпаниях от 3-х лет», — указывается в объявлении. Рабочее место — в центре Минска.
Мобильный оператор МТС тоже не так давно разместил объявление в банке вакансий: требуется ведущий специалист по защите информации. Из требований — высшее образование. Зарплата — 5800 BYN.
Заместитель генерального директора — директор по закупкам нужен на белорусском автомобильном гиганте — на МАЗ. Опыт работы, знание компьютера, знание иностранных языков — указано в объявлении. Рассматриваются, что понятно, только кандидаты с высшим образованием. Зарплата определена в диапазон от 5514 до 7353 рублей.
Генеральный директор нужен в РУП «Белтаможсервис». Опыт работы в сфере государственного управления указан в объявлении в качестве единственного требования, очевидно, что все прочее детализируется уже после рассмотрения резюме кандидатов. Рабочее место в новом офисе на улице Лермонтова в Минске. Что касается заработной платы, то работодатель указал границы от 5500 до 7630 белорусских рублей в месяц.
Главный инженер (первый замдиректора) требуется для работы на «Гродненской табачной фабрике “Неман”. Претенденты должны иметь опыт работы от пяти лет и высшее образование. Зарплата — 5441 рубль.
Начальник смены АЭС оперативно-производственной службы нужен на БелАЭС в Островце. Ставка — единственная, работа — в три смены. Помимо зарплаты от 4678,56 до 7017,84 BYN работодатель готов обеспечить нужного ему специалиста жильем и предоставить квартиру. Работник нужен с существенным опытом, стаж, как указано в объявлении, от 15 лет.
Заместителя директора-главного инженера ищут на оршанском заводе «Легмаш», рассматриваются кандидаты со средним специальным образованием, зарплата — 4500−4800 белорусских рублей.
«Опыт работы электрогазосварщиком не менее года в период 2022—2023 годах, собеседование, профессионально-техническое образование», — такие требования указал работодатель, предприятие, зарегистрированное в Солигорском районе.
Что касается характера работы, то работодатель пишет так: «вахтовым методом в РФ после прохождения аттестации специалистов сварочного производства в НАКС». Зарплата — 4500 рублей ежемесячно.