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03:46 (мск), источник: АиФ Владивосток

В Приморье уничтожили почти 12 кг санкционного сыра

В результате проверки была выявлена санкционная продукция — сыры происхождением из Франции, Испании, Великобритании, Италии, Словакии, Голландии и Германии.

Источник: Аргументы и факты

В рамках взаимодействия между Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора и отделом Владивостокской таможни, должностные лица провели проверку торговой точки на улице Красного Знамени, 23, во Владивостоке.

В результате проверки была выявлена санкционная продукция — сыры происхождением из Франции, Испании, Великобритании, Италии, Словакии, Голландии и Германии.

Согласно действующему законодательству, запрещенная к ввозу в страну продукция была изъята из оборота и уничтожена на специализированном предприятии в городе Артеме.

Ранее в Приморье уничтожили свыше 22 тонн красной икры. Предназначенная на экспорт продукция оказалась опасной. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В партии солёной икры горбуши, которую произвели на Камчатке, обнаружили кишечную палочку. Возможной причиной её появления назвали несоблюдение технологии производства или хранения продукции.

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