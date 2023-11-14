03:46 (мск), источник: АиФ Владивосток
В Приморье уничтожили почти 12 кг санкционного сыра
В результате проверки была выявлена санкционная продукция — сыры происхождением из Франции, Испании, Великобритании, Италии, Словакии, Голландии и Германии.
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В рамках взаимодействия между Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора и отделом Владивостокской таможни, должностные лица провели проверку торговой точки на улице Красного Знамени, 23, во Владивостоке.
В результате проверки была выявлена санкционная продукция — сыры происхождением из Франции, Испании, Великобритании, Италии, Словакии, Голландии и Германии.
Согласно действующему законодательству, запрещенная к ввозу в страну продукция была изъята из оборота и уничтожена на специализированном предприятии в городе Артеме.
Ранее в Приморье уничтожили свыше 22 тонн красной икры. Предназначенная на экспорт продукция оказалась опасной. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.
В партии солёной икры горбуши, которую произвели на Камчатке, обнаружили кишечную палочку. Возможной причиной её появления назвали несоблюдение технологии производства или хранения продукции.