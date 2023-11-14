03:12 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
«Думаете, снег растает? Не растает!»: Михаил Дегтярев раскритиковал администрацию Хабаровска за неэффективную уборку снега
В ноябре в Хабаровске сложилась затруднительная ситуация с уборкой снега.
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Обсудили проблему на уровне правительства Хабаровского края. Глава региона губернатор Михаил Дегтярев поручил мэрии немедленно обеспечить надлежащую расчистку краевой столицы и в целом пересмотреть организацию работы в этом направлении. Губернатор также отметил, если ситуация не изменится, будет принимать меры вплоть до кадровых. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.
Заседание президиума правительства прошло вчера, 13 ноября.
В частности, Михаил Дегтярев подчеркнул, что вопрос неубранного с городских улиц снега потрясает его бездействием городских властей и коммунальных служб.
«Полностью отсутствует контроль за работой снегоуборочной техники! Можно просто выйти и посмотреть, убрано или нет — ни одного сотрудника администрации. Как следствие — неэффективное использование техники. Она, может, где-то и есть. Но ее никто не видел! Непосредственно расчисткой проезжей части занималась лишь половина заявленного спецпарка. И это повторяется из года в год!» — отметил глава края.
Со своей стороны и.о. мэра Игорь Михайловский отметил, что обильные снегопады принесли Хабаровску сразу несколько месячных норм осадков. С такой нагрузкой физически не успели справиться дорожные и коммунальные службы.
Михаил Дегтярев уверен, что организацию уборки надо запускать раньше, чем начинается циклон.
«Получив сводки синоптиков, управление дорог и внешнего благоустройства города обязано незамедлительно оповещать всех своих подрядчиков и переводить их в режим повышенной готовности! На особо опасных, критических важных участках организовать дополнительные смены механизаторов и водителей, дежурство спецтехники с запасом горючего и противогололедных материалов».
Между тем, в городе прошли рейды по поручению губернатора, было выявлено фактическое бездействие городских властей. Люди считали снегоуборочную технику на улицах, сравнивали с данными администрации. Цифры не сходились. Из-за нечищеных дорог люди мерзнут на остановках, не могут добраться до работы — кто-то попал в травмпункт, увеличилось количество ДТП.
«Слабая организация работ со стороны мэрии — это оценка жителей города и моя — как хабаровчанина и губернатора! — заявил губернатор. — Поэтому поручаю администрации обеспечить надлежащую расчистку города в соответствии со всеми нормами. Обеспечить круглосуточное дежурство специалистов управления дорог и внешнего благоустройства, всех подрядных организаций по расчистке дорог — вплоть до полной ликвидации последствий циклона. Пока не уберетесь, тревогу не снимаем!».
Также губернатор дал несколько поручений муниципалитету: в кратчайшие сроки подготовить проекты содержания дорог в зимний период для каждого подрядчика и направить их в краевой минтранс на утверждение, организовать работу по заблаговременному планированию очистки коммунальных и транспортных объектов. Кроме того, необходимо запустить горячую линию, куда население сможет звонить, чтобы уточнить места, где ожидается уборка или вовсе не была проведена.
«До следующего снегопада подождем. Но если ситуация не изменится, я буду принимать меры. Вплоть до кадровых!» — подчеркнул глава края.
Как отмечают эксперты, Михаил Дегтярев уже неоднократно давал понять, что прекрасно понимает то, что происходит в Хабаровске и других муниципалитетах и лично следит за устранением недоработок. Аналогичная история произошла в том же Хабаровске летом, когда город несколько раз стоял в глухих пробках, а муниципальными чиновниками не были предприняты оперативные меры по регулированию работы светофоров и прочие меры.