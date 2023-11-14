Главное
Палестино-израильский конфликт
03:12 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

«Думаете, снег растает? Не растает!»: Михаил Дегтярев раскритиковал администрацию Хабаровска за неэффективную уборку снега

В ноябре в Хабаровске сложилась затруднительная ситуация с уборкой снега.

Обсудили проблему на уровне правительства Хабаровского края. Глава региона губернатор Михаил Дегтярев поручил мэрии немедленно обеспечить надлежащую расчистку краевой столицы и в целом пересмотреть организацию работы в этом направлении. Губернатор также отметил, если ситуация не изменится, будет принимать меры вплоть до кадровых. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

Заседание президиума правительства прошло вчера, 13 ноября.

В частности, Михаил Дегтярев подчеркнул, что вопрос неубранного с городских улиц снега потрясает его бездействием городских властей и коммунальных служб.

«Полностью отсутствует контроль за работой снегоуборочной техники! Можно просто выйти и посмотреть, убрано или нет — ни одного сотрудника администрации. Как следствие — неэффективное использование техники. Она, может, где-то и есть. Но ее никто не видел! Непосредственно расчисткой проезжей части занималась лишь половина заявленного спецпарка. И это повторяется из года в год!» — отметил глава края.

Со своей стороны и.о. мэра Игорь Михайловский отметил, что обильные снегопады принесли Хабаровску сразу несколько месячных норм осадков. С такой нагрузкой физически не успели справиться дорожные и коммунальные службы.

Михаил Дегтярев уверен, что организацию уборки надо запускать раньше, чем начинается циклон.

«Получив сводки синоптиков, управление дорог и внешнего благоустройства города обязано незамедлительно оповещать всех своих подрядчиков и переводить их в режим повышенной готовности! На особо опасных, критических важных участках организовать дополнительные смены механизаторов и водителей, дежурство спецтехники с запасом горючего и противогололедных материалов».

Михаил Дегтярев
губернатор Хабаровского края

Между тем, в городе прошли рейды по поручению губернатора, было выявлено фактическое бездействие городских властей. Люди считали снегоуборочную технику на улицах, сравнивали с данными администрации. Цифры не сходились. Из-за нечищеных дорог люди мерзнут на остановках, не могут добраться до работы — кто-то попал в травмпункт, увеличилось количество ДТП.

«Слабая организация работ со стороны мэрии — это оценка жителей города и моя — как хабаровчанина и губернатора! — заявил губернатор. — Поэтому поручаю администрации обеспечить надлежащую расчистку города в соответствии со всеми нормами. Обеспечить круглосуточное дежурство специалистов управления дорог и внешнего благоустройства, всех подрядных организаций по расчистке дорог — вплоть до полной ликвидации последствий циклона. Пока не уберетесь, тревогу не снимаем!».

Также губернатор дал несколько поручений муниципалитету: в кратчайшие сроки подготовить проекты содержания дорог в зимний период для каждого подрядчика и направить их в краевой минтранс на утверждение, организовать работу по заблаговременному планированию очистки коммунальных и транспортных объектов. Кроме того, необходимо запустить горячую линию, куда население сможет звонить, чтобы уточнить места, где ожидается уборка или вовсе не была проведена.

В свою очередь министерство транспорта и дорожного хозяйства должно обеспечить полный контроль за деятельностью администрации по ликвидации последствий снежного циклона. А Госжилинспекция будет продолжать внеплановые проверки придомовых территорий и всех надзорных мероприятий по поступающим обращениям жителей.

«До следующего снегопада подождем. Но если ситуация не изменится, я буду принимать меры. Вплоть до кадровых!» — подчеркнул глава края.

Как отмечают эксперты, Михаил Дегтярев уже неоднократно давал понять, что прекрасно понимает то, что происходит в Хабаровске и других муниципалитетах и лично следит за устранением недоработок. Аналогичная история произошла в том же Хабаровске летом, когда город несколько раз стоял в глухих пробках, а муниципальными чиновниками не были предприняты оперативные меры по регулированию работы светофоров и прочие меры.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сладкие новогодние подарки появились на витринах хабаровских магазинов
«Думаете, снег растает? Не растает!»: Михаил Дегтярев раскритиковал адми...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта